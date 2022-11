Konzert im „Moment“: Mit der NÖN zu Abba Tribute

„The Real Abba Tribute“ mit der Waidhofnerin Dany Reiter, die bei der Gruppe als Anni-Frid auftritt, gastiert wieder in Litschau. Am 8. Dezember werden die Abba-Fans bei „The Magic of Abba“ im „Moment“ verzaubert. Die NÖN verlost dazu Karten.

„Das Konzert veranstaltet erstmals eine Eventfirma“, erklärt Werner Spazierer, der im vorjährigen September das Konzert von „The Real ABBA Tribute“ in Litschau organisiert hatte. „Das war schon ein Nervenkitzel mit den drei coronabedingten Verschiebungen“, blickt Spazierer zurück. Diesmal kann er sich etwas entspannter zurücklehnen. „Natürlich helfe ich vor Ort. Ich kenne ja die Gegebenheiten und auch die Künstler.“

Die NÖN verlost für die Show am 8. Dezember zwei Mal zwei Karten. Teilnehmer schicken eine Mail an redaktion. gmuend@noen.at mit Namen, Adresse, Telefonnummer und Kennwort „The Magic of Abba“. Die Verlosung erfolgt am 23. November unter Ausschluss des Rechtsweges.

Karten gibt es bei Ö-Ticket, bei allen Ö-Ticket-Vertriebspartnern sowie bei der Stadtgemeinde Litschau.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.