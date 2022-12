Kosten zu hoch: Friedhof-Neugestaltung nun anders als gedacht

Es hätte im Vorjahr losgehen sollen, immerhin waren die Vorstellungen da schon recht konkret. Und trotzdem: Das Bild des Litschauer Friedhofes hat sich seither nicht maßgeblich verändert. Jetzt wurde es nochmals Thema im Gemeinderat.

Der Verabschiedungsraum mit viel Tageslicht. Foto: Rendering BM Ing. Daniel POLT e.U.

Eine Neugestaltung wurde einst schon unter Bürgermeister Otto Huslich überlegt, im Vorjahr sollte sie mit Neubau der Leichenhalle, Anlegen eines Urnenhaines und Versetzung des Kriegerdenkmals wirklich in Angriff genommen werden. Der Ablauf verzögerte sich – jetzt hat der Gemeinderat beschlossen, doch Abstriche vom eigentlichen Plan zu machen.

Warum? „Die Pläne waren sehr weit von dem entfernt, was wir uns leisten können. Wir werden den ‚klimaaktiv-Silber-Standard‘ nicht mehr weiterverfolgen“, sagte Bürgermeister Rainer Hirschmann (ÖVP) vorige Woche im Gemeinderat. Es soll in Richtung einer günstigeren Variante gehen, unter anderem die vorgesehene Stromtankstelle wird dadurch nicht kommen.

Die Förderoptionen haben sich geändert

Am klimaaktiv-Silber-Standard hat man sich damals wie berichtet wegen der Hoffnung auf entsprechende Förderungen orientiert. Die Förderoptionen haben sich inzwischen geändert, nach den damaligen Vorstellungen müsse man heute mit Baukosten von rund einer Million Euro rechnen, sagt Stadtamtsleiter Jürgen Uitz. „Wir hatten immer vor, die Neugestaltung so umzusetzen, dass es finanziell verantwortungsvoll ist“, erinnert er an Hirschmanns Vorgabe zum Start der Planungen 2021.

Im Budget für 2023 findet sich das Projekt wieder – allerdings mit veranschlagten 520.000 Euro. „So wäre die Neugestaltung nicht überplant, die Leichenhalle entspricht trotzdem allen Anforderungen und ist am Nutzen orientiert“, erklärt Uitz. Auch die Versetzung des Kriegerdenkmals, die Schaffung eines Urnenhaines und von Parkplätzen sind darin inbegriffen. Zwischen 30 und 50 Personen haben demnach Interesse an Urnen-Plätzen bekundet, ähnlich viele sind es laut Uitz beim angedachten Baumfriedhof.

Ausschreibungsstart, sobald Einreichplanung durch ist

An dem hält die Stadtgemeinde weiter fest, wäre es doch der erste seiner Art im Gmünder Bezirk. Der Vorteil dabei: „Wir könnten ihn zum Großteil selbst über den Bauhof realisieren. Das ist jedenfalls nicht der größte Brocken des ganzen Projektes.“ Für Baumbestattungen wird die Urne meist neben der Wurzel eines Baumes beigesetzt.

Die Ausschreibungen sollen im nächsten Jahr anlaufen, den Baustart hält Rainer Hirschmann für Frühling möglich.

