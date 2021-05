Lautstarkes Gebrüll beklagten Bewohner in Reinberg-Litschau am 22. Dezember vergangenen Jahres in den frühen Morgenstunden, und sie alarmierten die Polizei. Zwei Beamte (55- und 58-jährig) der Polizeiinspektion Litschau fuhren zur angegebenen Adresse. Dort erwartete sie ein brüllender Mann vor der Haustür, der beim Anblick der Beamten noch mehr in Rage geriet und sich nicht beruhigen ließ. Im Gegenteil, er wurde immer aggressiver und ging plötzlich mit Fäusten auf die Beamten los. Benommen von den Schlägen, einer der Beamten blutete stark aus der gebrochenen Nase, ging der Renitente in die Wohnung, bewaffnete sich mit einem Messer und kehrte zurück: Damit stach er dann auf einen Polizisten vier Mal (drei Stiche in den Schulterbereich und einen in den Oberarm) ein. Der zu Hilfe eilende Kollege bekam einen Stich in die linke Wade ab.

Ein Beamter notoperiert

Den verletzten Beamten gelang es letztlich aber doch, dem tobenden Waldviertler Herr zu werden und ihn festzunehmen. Die beiden verletzten Beamten kamen ins Krankenhaus – jener Polizist der vier Stichverletzungen erlitten hat, musste notoperiert werden und war zum Glück bald außer Lebensgefahr.

„Ich feierte ein göttliches Ritual. Ich betete zur Wintersonnenwende mit lautem Gebrüll zu dem Sonnengott. Es war ein besonderer Tag für mich“, erklärte der wegen versuchten zweifachen Mordes angeklagte Waldviertler beim Schwurgerichtsprozess in Krems.

Keine Tötungsabsicht

„Ja“ gestand er, er habe auf die Beamen eingestochen, aber nicht mit Tötungsabsicht. „Heute tut es mir leid, aber ich wollte niemanden verletzen, schon gar nicht töten“, beteuerte er.

Auf die Frage „Warum?“, der Richterin meinte er: „Sie haben das göttliche Ritual gestört und sind nicht gegangen.“ Das Messer habe er geholt um einen „Gleichstand der Kräfte“ herzustellen, nachdem die Beamten seiner Forderung, die Waffen abzulegen, nicht nachgekommen sind.

Warum er trotz eines Waffenverbotes ein Kampfmesser und eine Machete besessen hat, erklärte er lapidar mit: „Das sind doch nur Werkzeuge. Mit dem Messer habe ich immer nur den Ofendeckel aufgemacht oder Wurfübungen gemacht.“

Als gefährlich eingestuft

Der Waldviertler wurde laut Staatsanwältin Kristen Sterlini von einem psychiatrischen Sachverständigen für zurechnungsfähig befunden. Es sei aber eine psychische Erkrankung bei dem 45-Jährige attestiert worden, vor allem sei er als gefährlich eingestuft worden. Deshalb beantragte die Anklägerin die Einweisung des Waldviertlers in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher.

Der Prozess geht nach einer kurzen Pause mit Zeugenbefragungen weiter. Am 18. Mai kommen die medizinischen und psychiatrischen Gutachter zu Wort. Am 20. Mai soll das Urteil folgen.