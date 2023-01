LItschau/Krems Frau von Pkw überrollt und getötet: Prozess am 23. Jänner

D er Fall um eine im Oktober in Litschau (Bezirk Gmünd) von einem Auto überrollte und getötete 87-Jährige wird am 23. Jänner in Krems juristisch aufgearbeitet.