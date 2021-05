Lautstarkes Gebrüll beklagten Bewohner in Reinberg Litschau am 22. Dezember vergangenen Jahres in den frühen Morgenstunden, und sie alarmierten die Polizei. Zwei Beamte (55- und 58-jährig) der Polizeiinspektion Litschau fuhren zur angegebenen Adresse. Dort erwartete sie ein brüllender Mann vor der Haustür, der beim Anblick der Beamten noch mehr in Rage geriet und sich nicht beruhigen ließ. Im Gegenteil, er wurde immer aggressiver und ging plötzlich mit Fäusten auf die Beamten los. Benommen von den Schlägen, einer der Beamten (58) blutete stark aus der gebrochenen Nase, lief der Renitente in die Wohnung, bewaffnete sich mit einem Messer und kehrte zurück: Damit stach er dann auf einen Polizisten vier Mal (drei Stiche in den Schulterbereich und einen in den Oberarm) ein. Der zu Hilfe eilende Kollege bekam einen Stich in die linke Wade ab. Den verletzten Beamten gelang es letztlich aber doch, dem tobenden Waldviertler Herr zu werden und ihn festzunehmen. Die beiden verletzten Beamten kamen ins Krankenhaus – jener Polizist (58) der vier Stichverletzungen erlitten hat, musste notoperiert werden und war zum Glück bald außer Lebensgefahr.

„Ich fühlte mich in meiner Anrufung zum Sonnengott gestört“

„Ich feierte ein göttliches Ritual. Ich betete lautstark zur Wintersonnenwende zum Sonnengott. Es war ein besonderer Tag für mich, und ich fühlte mich durch die Beamten in meiner Anrufung gestört“, schilderte der angeklagte 45-Jährige beim Schwurgerichtsprozess in Krems. Er habe auf die Beamen eingestochen und verletzt, gab er zu, beteuerte aber: „Ich fühlte mich in meiner Anrufung zum Sonnengott gestört“, erklärte er. Er habe aber nicht in Tötungsabsicht zugestochen, beteuerte er, und er leugnete die angeklagten Mordversuche an den beiden Polizisten.

Auf die Frage „Warum?“, der Richterin meinte er: „Sie haben das göttliche Ritual gestört und sind nicht gegangen.“ Das Messer habe er geholt um einen „Gleichstand der Kräfte“ herzustellen, nachdem die Beamten seiner Forderung, die Waffen abzulegen, nicht nachgekommen sind.

Warum er trotz eines Waffenverbotes ein Kampfmesser und eine Machete besessen hat, erklärte er lapidar mit: „Das sind doch nur Werkzeuge. Mit dem Messer habe ich immer nur den Ofendeckel aufgemacht oder Wurfübungen gemacht.“

Der Waldviertler wurde laut Staatsanwältin Kristen Sterlini von einem psychiatrischen Sachverständigen für zurechnungsfähig befunden. Es sei aber eine psychische Erkrankung bei dem 45-Jährige attestiert worden, vor allem sei die Gefährlichkeitsprognose negativ ausgefallen und deshalb beantragte die Anklägerin die Einweisung des Waldviertlers in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher.

Der psychiatrische Sachverständige Richard Billeth blieb auch beim Prozess dabei und befand den 45-Jährien zum Tatzeitpunkt für zurechnungsfähig. Er attestierte bei dem Waldviertler eine ausgeprägte Persönlichkeitsstörung, die sich bei einer Nichtbehandlung noch verschlimmern würde und ein hohe Risiko einer Wiederholung von Straftaten gegeben sei. Wer sich nicht dem 45-Jährigen unterwerfe, wie die Beamten, die der Forderung ihre Waffen abzulegen, nicht nachgekommen sind, oder auch jede Form von Kritik könne bei dem Angeklagten zu emotionalen Ausrastern mit schweren Folgen führen. Der 45-Jährige sei „ruhig, friedlich und verträglich, aber auch aufbrausend, reizbar und jähzornig“, führte der Experte aus und bejahte eine Einweisung mit therapeutischen Maßnahmen.

„Ich kämpfte um mein Leben und hatte Todesangst“

„Er wollte mich umbringen. Ich kämpfte um mein Leben und hatte Todesangst“, sagte der erfahrene Polizist(58), der durch vier Messerstiche schwer verletzt worden ist, und schilderte den Kampf, wie er mit letzter Kraft die Messer schwingenden Hand gepackt und versucht habe, Tod bringende Stiche abzuwehren. Die Attacke sei so schnell erfolgt, das er nicht einmal seine Dienstwaffe ziehen habe können, erklärte der Beamte.

Während Verteidiger Heinrich Nagl die Schuldfähigkeit des Angeklagten anzweifelte und die Taten als Auswirkung einer wahnhaften Störung, die mit einer paranoiden Schizophrenie einhergeht, sieht, blieb Anklägerin Sterlini bei ihrer Rechtsansicht: „Versuchter Mord an zwei Beamten.“

Schuldig in allen Anklagepunkten

Nach einer vierstündigen Beratung befanden die Geschworenen den 45-Jährigen in allen Anklagepunkten (versuchter Mord an zwei Polizisten, schwerer Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz) für schuldig. Der Waldviertler wurde zu einer 17-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt und die Einweisung in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher angeordnet.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig – Verteidiger Nagl hat sofort Rechtsmittel angemeldet.