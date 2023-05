Mit angepasstem Konzept: Bauernmarkt kehrt auf den Stadtplatz zurück

Als sich im April die Nachricht verbreitete, dass der Bauernmarkt am Litschauer Stadtplatz zumindest vorübergehend geschlossen bleibt, war die Betroffenheit groß. Nun meldet sich der Verein „Leben in der Region Litschau“ mit einer erfreulichen Neuigkeit: Zwar mit einem etwas abgeänderten Konzept, aber immerhin, gibt es am 13. Mai den ersten Markttag im heurigen Jahr.

Die Saison für den Bauernmarkt ist nun kürzer: Statt wie bisher vom Palmsamstag bis Ende Oktober, soll der Markt künftig zwischen Mai und September stattfinden – jedoch nicht mehr wöchentlich. Für heuer sind bereits fünf Termine festgelegt. Nach dem Start am Samstag sind das der 10. Juni., 8. Juli, 12. August, 9. und 30. September, jeweils von 8 bis 12 Uhr. Mit dabei sind bisherige und neue Partner aus der Landwirtschaft, wie Siegfried Riedl seitens der Organisatoren erklärt. Die „Standler“ bieten ihre Produkte wie gewohnt im Hof des Hauses am Stadtplatz 77 an, auch eine Ausschank wird es wieder geben.

Für den kommenden Markttag erwartet Riedl unter anderem frischen Spargel, heimische Erdbeeren, eine Honigverkostung, Backwaren und Mehlspeisen. Für den Verein gehe es nicht um den Verdienst, sagt er zum Neustart des Bauernmarktes: „Es geht vor allem auch darum, etwas für Litschau zu machen.“ Dass der Start im April abgeblasen wurde, lag laut Betreiber wie berichtet unter anderem an hohen Energiekosten.

