Mit Bis zu 40 Häusern: „Dorf im Dorf“ sorgt schon für Gesprächsstoff

Es soll ein neues Angebot für überzeugte Litschau-Fans und solche, die es noch werden wollen, sein: Auf einem zuletzt ungenutzten Areal in der Ortschaft Saaß, nördlich der Schrammelstadt, ist ein Hoteldorf in Planung. Man wolle „das österreichische Dorfkonzept neu definieren“, betonen die Projektverantwortlichen.

Peter Schlager will das Konzept mit zwei Partnern verwirklichen. Foto: privat

Hinter dem Vorhaben steht die GPS Immo GmbH als Zusammenschluss dreier Gesellschafter um den aus Dietmanns im Bezirk Waidhofen stammenden Peter Schlager. „Wir wussten, dass es die Idee zu einem Hoteldorf an dieser Stelle gibt und hatten die Möglichkeit, das Grundstück zu erwerben“, sagt er im NÖN-Telefonat. Das Konzept ist schon unter einem Vorbesitzer entstanden, kam bisher aber nicht zur Umsetzung. Im Vorjahr habe er mit den Geschäftspartnern entschieden, das Projekt voranzutreiben, erzählt Schlager.

Von Wohngebiet-Widmung abgekommen

Das laut ihm etwa 30.000 Quadratmeter große Grundstück in Saaß sei nach wie vor den Hoteldorf-Plänen entsprechend gewidmet. Aber: „Am Anfang haben wir über eine Umwidmung zum Wohngebiet nachgedacht. Dann gingen wir zum ursprünglichen Konzept eines Hoteldorfs zurück.“

So könnte eines der größeren Objekte im neuen Hoteldorf später aussehen. Foto: Visualisierungen: GPS Immo GmbH

Jetzt sieht das Konzept eine Zerstückelung auf 40 Grundstücke vor – zehn Kleingrundstücke und 30 große Plätze. Für diese zwei Größenkategorien stehen jeweils drei verschiedene Haustypen zur Auswahl. Wer sich dafür interessiert, wählt also ein Grundstück aus und gibt über die GPS Immo GmbH ein Haus in Auftrag.

Als Partner für den Bau der Häuser habe man einen tschechischen Fertighaus-Hersteller gewinnen können, erklärt Peter Schlager: „Die Häuser könnten von Hauptwohnsitzern genutzt werden, wären aber eher als Ferienhäuser zur Eigennutzung oder Vermietung gedacht.“ Weil die künftigen Eigentümer flexibel darüber entscheiden können, habe man die Idee einer zentralen Ferienhaus-Verwaltung ad acta gelegt.

Positive Rückmeldungen „auch aus dem Bezirk“

Bevor über die Nutzung der Häuser in „absoluter Ruhelage“ entschieden wird, müssen die einzelnen Parzellen erst erschlossen und Infrastruktur geschaffen werden. Dafür soll die Gemeinde im neuen Jahr sorgen, Schlager geht von ersten Hausbau-Tätigkeiten ab Herbst aus. Der gebürtige Waldviertler lebt aktuell in Perchtoldsdorf und ist beruflich in der Immobilienbranche tätig – zum Projekt in der Heimat habe er schon positive Rückmeldungen vernommen.

Auch Online wurde es schon aufgeschnappt und mitunter eifrig über Genehmigungen, potenzielle Interessenten und die Umsetzung diskutiert. „Ich denke, dass es gut ankommen wird“, ist Schlager überzeugt: „Wir haben bereits Anfragen aus dem Raum Wien, aber auch aus dem Bezirk Gmünd bekommen.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.