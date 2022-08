Mitarbeiter fallen aus: Kapazität im PBZ stark eingeschränkt

Werbung

Vor einem Jahr berichtete die NÖN über Bettensperren im Pflege- und Betreuungszentrum Litschau wegen der angespannten Personalsituation, damals sind fünf Vollzeit-Kräfte ausgefallen. Die Bettenkapazität ist nach wie vor reduziert – eigentlich aus einem erfreulichen Grund.

Im Pflegebereich gibt es am Standort Litschau laut Leitung etwa 40 Vollzeit-Stellen, derzeit fallen acht aus – sowohl diplomiertes Gesundheits- und Krankenpflegepersonal als auch Pflegeassistenten. „Der Hauptgrund ist eigentlich erfreulich, derzeit sind mehrere Mitarbeiterinnen in Karenz. Das ist eben nicht planbar“, sagt PBZ-Leiterin Maria Wan daller. Man hoffe, dass die Mitarbeiterinnen nach der Karenz wieder in den Beruf zurückkehren: „Wir sind trotzdem bemüht, Mitarbeiter aufzunehmen, stehen im Austausch mit Ausbildungsstätten und der FSJ-Organisation. Es freut uns, dass wieder zwei Personen eine Ausbildung in der Pflege nach ihrem FSJ bei uns machen.“

Das Litschauer PBZ verfügt über gut 80 Betten. Derzeit sind rund 20 Betten gesperrt. Eine Lösung im Sinne der Bewohner und Mitarbeiter, betont Wan daller: „Es ist wichtig, dass die Qualität der Pflege auf diesem hohen Standard bleibt. Wir müssen gute Betreuung garantieren können.“

