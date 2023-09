Nach langer Vorlaufzeit: Feuerwehrhaus-Neubau wird nun konkret

Fast genau ein Jahr ist es her, dass sich der Litschauer Gemeinderat für einen Neubau des Feuerwehrhauses beim Wirtschaftshof ausgesprochen hat. So richtig losgehen konnte es trotzdem noch nicht: Kostenschätzungen gingen von einem Umfang von rund 1,1 Millionen Euro aus. Der Betrag wurde als sehr hoch befunden, die zuständige Arbeitsgruppe wurde deshalb beauftragt, das Projekt auf Sparpotenzial zu überprüfen.

Der aktuelle Kostenrahmen zum Grundsatzbeschluss des Neubaus geht nun von 988.000 Euro aus. Üblicherweise erfolgt die Finanzierung bei solchen Projekten zu je einem Drittel durch Feuerwehr, Gemeinde und Land NÖ. Die Eigenleistungen der Feuerwehr werden im Falle Litschaus mit 230.000 Euro beziffert - darüber Hinausgehendes brauche großteils die Leistung von Professionisten, erklärt Stadtrat Thomas Steiner (ÖVP), gleichzeitig Sprecher der Arbeitsgruppe.

Neubau im Bereich der alten Aufbahrungshalle

Vom Stadtplatz wird die Feuerwehr also in die Reitzenschläger Straße wandern. Am Areal des Wirtschaftshofes soll das neue Gebäude in Richtung Stadtseite gebaut werden, die dortige Aufbahrungshalle wird abgetragen und wie berichtet beim Friedhof neu gebaut. Auch das Kriegerdenkmal wandert zum Friedhof.

Thomas Steiner spricht zudem von neuen Parkplätzen – die auch vom Pflege- und Betreuungszentrum genutzt werden könnten. Beim derzeitigen Feuerwehrhaus war unter anderem die Parksituation am Stadtplatz einer der Kritikpunkte. Wirkliche Abstriche habe man in der neuerlichen Planung nicht machen müssen, sagt Steiner und resümiert über die Planungen: „Es war wirklich dringend, eine Lösung musste her.“

Foto: Rendering BM Ing. Daniel POLT e.U.

Diese Lösung umfasst ein ebenerdiges Gebäude mit drei Garagen, Garderoben, Sanitär- und Besprechungsräumen. Der erste Stock könnte laut Steiner Platz fürs Archiv und einen Gruppenraum für junge Feuerwehrmitglieder machen. Gedanken zu einem demnach etwa 200 Quadratmeter großen Saal im Obergeschoß wurden verworfen, auch das reduzierte die geschätzten Kosten.

Bauzeit dürfte wohl drei Jahre andauern

Der Baustart wäre für 2024 vorgesehen, danach sprach Bürgermeister Rainer Hirschmann im Gemeinderat von einer Laufzeit bis ins Jahr 2026. Es sei nicht unwahrscheinlich, dass der Bau letztendlich teurer kommt und die 988.000 Euro übersteigen wird, sagt Thomas Steiner. Auf die Schwierigkeit für Baufirmen in Sachen Abgeben eines einigermaßen fixen Angebots wies Steiner schon im Vorjahr hin.

Im Zuge der vorwöchigen Sitzung wurde der Litschauer Gemeinderat auch über die Auflösung der Arbeitsgruppe informiert. Ihre Arbeit ist an sich getan – sie wurde wie berichtet 2020 eingerichtet, nachdem feststand, dass beim Feuerwehrhaus dringender Handlungsbedarf besteht. „Die Arbeitsgruppe hat sich viele Gedanken gemacht, wo und wie wir ein Feuerwehrhaus bauen könnten“, dankte Rainer Hirschmann den Beteiligten.

In Sachen Atemluftfahrzeug, auf das der Feuerwehrabschnitt Litschau in den nächsten Jahren spart, gibt es eine Änderung: Litschau wollte seinen Kostenbeitrag aussetzen, weil die Unterbringung des Fahrzeuges im neuen Feuerwehrhaus im Raum stand. „Wir wissen aber nicht, ob das Fahrzeug beim Ankauf in zehn Jahren in Litschau stehen wird“, sagte Hirschmann. Litschau zahlt die Anteile deshalb vorerst.