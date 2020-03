Die Opposition hatte fix damit gerechnet, die Gemeinderatswahl braucht in Litschau aber nicht wiederholt zu werden. Dieses Urteil des Verfassungsgerichtshofes traf am 9. März auf 31 Seiten am Stadtamt ein, über die 75 Anfechtungen muss wieder das Landesverwaltungsgericht entscheiden.

„Die Anschuldigungen gegen uns als Verwaltungsbehörde wurden nicht bestätigt“, sagt Stadtamtleiter Jürgen Uitz gegenüber der NÖN: „Das sieht auch die Aufsichtsbehörde so, die das Urteil geprüft hat.“

Die Bürgerliste BBL hatte das Verfahren im Streit um die Wählerevidenz ins Rollen gebracht, nachdem die Gemeindewahlbehörde zunächst nur 35 Zweitwohnsitzern das Wahlrecht entzogen hatte. Alle anderen beeinspruchten Zweitwohnsitzer durften wählen. Daher beschwerte sich die Liste erneut, nur langten diese Beschwerden beim zuständigen Landesverwaltungsgericht nicht fristgerecht ein. Die Schuld dafür sah Edinger bei der Stadtführung, also wandte er sich – trotz fünfstelliger Kosten – an den Verfassungsgerichtshof. Der wies die 75 Beeinspruchungen ans Landesverwaltungsgericht zurück.

Roland Edinger (BBL) kennt das Urteil noch nicht: „Ich muss natürlich erst mit den Anwälten darüber reden. Erst dann kann ich mich dazu äußern.“