Nach Machbarkeitsstudie: Offene Fragen zu Kleinwasserkraftwerk

Es ist über ein Jahr her, dass der Litschauer Gemeinderat einen Auftrag zur Machbarkeitsüberprüfung eines Kleinkraftwerkes beim Abfluss des Herrensees einstimmig vergeben hat. Seither war es eher ruhig um das Projekt. Die Ergebnisse der Überprüfung liegen seit Längerem vor, dennoch gibt es noch mehrere Fragen zu klären, ehe die Idee auch wirklich zum Vorhaben werden könnte.

Stadtamtsleiter Jürgen Uitz spricht von einem grundsätzlich positiven Ergebnis der Machbarkeitsstudie. Wie berichtet, musste dafür eine Phase mit Niedrigwasser und eine weitere mit Normalwasser herangezogen werden. Es gebe, so Uitz, zwei Kraftwerksvarianten, die aufgrund ihrer Voraussetzungen und der Gegebenheiten am Abfluss des Teiches herangezogen werden könnten.

Finanzen und Teichbewirtschaftung als Faktoren

Ob das Kleinwasserkraftwerk in Litschau trotz positivem Ergebnis der Machbarkeitsüberprüfung tatsächlich machbar wird, hängt laut Uitz auch von der Reaktion der entsprechenden Förderstelle auf die Studie ab. Damit geht freilich die Finanzierung eines potenziellen Projektes einher. „Es hängt momentan ein bisschen in der Luft“, sagt er. Seitens der Gemeinde haben sich die finanziellen Möglichkeiten im vergangenen Jahr alleine schon deshalb verändert, weil durch die Kinderbetreuungsoffensive des Landes NÖ auch ein Umbau beim Kindergarten ansteht. Zudem laufen mit der Neugestaltung des Friedhofes und dem bevorstehenden Neubau des Feuerwehrhauses zwei weitere Großprojekte in der rund 2.100 Einwohner zählenden Stadt.

„Auch die technischen Fragen gehören noch besprochen“, sagt der Stadtamtsleiter. Gemeint ist damit unter anderem, wie ein Kleinwasserkraftwerk am Herrensee mit der Bewirtschaftung des Teiches durch den Besitzer in Einklang gebracht werden kann. Die Idee eines Kleinwasserkraftwerkes an dieser Stelle wurde bereits unter Bürgermeister Otto Huslich geboren. Mehrmals wurden über all die Jahre das Für und Wider überlegt – lange galt die Messung der Abflussmenge als schwierig. Vor allem aufgrund der gestiegenen Energiekosten wurde das Thema im Vorjahr wieder aktuell.

Voraussetzungen für Photovoltaik-Anlage abarbeiten

Stadtamtsleiter Uitz sieht in Sachen Energie auch deshalb einiges in Bewegung, weil die Gemeinde den Energieliefervertrag von 2024 bis 2026 ausschreibt. Weiter verfolgt wird außerdem an den Plänen zu einer rund ein Hektar großen Photovoltaik-Anlage auf einer ehemaligen Schotterabbaustätte in Hörmanns.

Um hier Fördermöglichkeiten voll ausschöpfen zu können, müsse ein Optimierungskonzept der Kläranlage umgesetzt werden, sagt Uitz. Das befinde sich gerade in Ausarbeitung. Ausständig sei zudem die Netzzusage durch Netz NÖ, diese solle noch im Herbst eintreffen: „Aufbauend auf dieser können wir dann ans Naturschutz-Verfahren gehen.“ Die Umwidmung ist jedenfalls bereits erfolgt, an der Umsetzung im Jahr 2024 halte man fest.