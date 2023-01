Nach Müssauer-Aus: „Riga’s Stadtcafé“ soll Lücke füllen

„Pfiat di“, grüßt einer der Gäste in Richtung eines Tischs im hinteren Teil des Cafés. Er sei auch morgen am Abend herzlich willkommen, versichert ihm Richard Bitomsky. Es könnte bei beiden mehr Wehmut mitschwingen. Immerhin ist es der vorletzte Tag im Café Müssauer, zu Silvester gibt es eine Abschiedsfeier.

Schließt sich eine Tür, öffnet sich eine andere. Wie passend dieses Sprichwort für die Litschauer Gastronomie derzeit ist. Und es könnte der Grund sein, warum das Ende der Bäckerei-Konditorei Müssauer mit Café und Zimmervermietung am Litschauer Stadtplatz weniger wehmütig ausfällt.

Richard Bitomsky, seit vier Jahren Geschäftsführer der Filiale von Bäcker- und Konditormeister Andreas Müssauer aus Waidhofen, und seine Kollegin Gabriele Bayer wollen Anfang Februar eine neue Türe öffnen. Vom bekannten violetten Haus am Stadtplatz soll es in ein – zumindest farblich – nicht weniger markantes Gebäude gehen. Sie wollen das ehemalige Café Kreumann im blauen Gebäude am Stadtplatz 40 wiedereröffnen.

Das Haus hat eine lange Geschichte

Viele Jahre war es als Stadtcafé Rohrbach bekannt, Ernst Kreutzer und Ernst Weidmann machten später das Café Kreumann daraus. Nach längerem Leerstand wurde es von Monika Blach 2007 reaktiviert – auch diese Zeiten sind für das Kaffeehaus im Altwiener Stil vorbei. Zuletzt hat das Dornröschen darauf gewartet, wachgeküsst zu werden.

Dafür brauchte es aber erst die Entscheidung Andreas Müssauers, seine Filiale in Litschau wie berichtet unter anderem wegen hoher Energiekosten zu schließen. Sein Gebäck und seine Mehlspeisen soll es auch in „Riga’s Stadtcafé“ wieder geben. So nennen Richard Bitomsky und Gabriele Bayer ihr gastronomisches Projekt. Er: ein gebürtiger Wiener, der vor über 30 Jahren erstmals nach Litschau gekommen ist und von der Schrammelstadt so begeistert war, dass er immer wieder herfuhr. Vor vier Jahren wechselte er beruflich her. Gutes Geld könne er in der Gastronomie auch anderswo verdienen, sagt Bitomsky. Nur: „Ich bin hier so verwurzelt, dass ich nirgendwo anders hin möchte.“

Sie: „eh von do“, aber trotzdem von weiter weg. Wie ihr künftiger Geschäftspartner, bringt auch die Mühlbacherin (Bad Großpertholz) Gabriele Bayer langjährige Erfahrung in der Gastronomie mit.

Zwei weitere Kollegen ziehen mit um

Die schon bei Müssauer eingeführten Frühschoppen wollen die beiden auch im neuen Stadtcafé anbieten. Neben üblichem Kaffeehaus-Angebot soll es kleine Speisen, Frühstück und während den Festivals im Sommer Frühstücksbuffet geben. Am 4. Februar wollen Richard Bitomsky und Gabriele Bayer die Eröffnung feiern, zwei weitere – inzwischen ehemalige – Kollegen aus der Müssauer-Zeit ziehen mit um. Am Stadtplatz 40 sei bis da nicht mehr viel zu tun, das Lokal könne großteils fertig eingerichtet übernommen werden.

Dass sich am Konzept kaum etwa ändert, ist durchaus beabsichtigt. Schließlich habe es im violetten Haus am Stadtplatz gut funktioniert, meint Bitomsky. Obwohl er anfangs nicht damit gerechnet habe: „Als ich vor vier Jahren hier zu arbeiten begonnen habe, dachte ich mir, als Wiener werde ich es nicht einfach haben. Nach 14 Tagen war das kein Thema mehr.“ Auch ein Grund, warum sich die beiden in die Selbständigkeit wagen.

Der Hauptgrund aber seien die Gäste – und der Kirchenchor, der weiterhin einen Ort zum Proben haben soll. Bevor der Stammgast geht, noch ein Blick zurück: „Vielleicht komme ich am Nachmittag nochmal her.“ Es ist klar: Er wird wiederkommen.

