Neue Nutzung: Aus Schottergrube wird Photovoltaikprojekt

„Aus alt mach neu“ könnte man angesichts der aktuellen Pläne der Stadtgemeinde Litschau rund um die ehemalige Schotterabbaustätte in Hörmanns sagen: Auf dem ungenutzten Areal soll nämlich eine Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen.

Den Grundsatzbeschluss fasste der Gemeinderat schon vor über einem Jahr, es folgte die Umwidmung von Grünland-Materialgewinnungsstätte auf Grünland-Bauland. Nun soll ein Umsetzungsprojekt ausgearbeitet werden. Bürgermeister Rainer Hirschmann (ÖVP), gleichzeitig Obmann der Kleinregion Waldviertel Nord, spricht von einem „Mosaikstein“ in der Energiezukunft der Kleinregion: „Unser Ziel ist es, den Strom, den wir in der Region verbrauchen, auch hier zu erzeugen.“ Das Areal in Hörmanns sei ideal, weil dadurch kein „gesundes“ Grünland für das Projekt verwendet werden müsse. Ein Teil der früheren Schottergrube wurde aufgeforstet, die Photovoltaikanlage soll laut Hirschmann im oberen Teil entstehen und etwa ein Hektar umfassen.

Energiegemeinschaft als Zukunftsvision

„Es ist nicht optimal, aber einen besseren Standort haben wir nicht.“ Rainer Hirschmann zum Feuerwehrhaus-Neubau

Derzeit geht die Stadtgemeinde davon aus, dass die Anlage im ersten Schritt 250 kWp erreichen können wird. Demnächst stehen weitere Beratungen mit der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ an, im Zuge dessen will man auch die Möglichkeit zur Gründung einer Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft (EEG) beleuchten.

Denn: „Mit einer Freiflächen-Photovoltaikanlage in Hörmanns wäre jedenfalls auch bereits ein großer Grundstein zur Gründung einer Energiegemeinschaft gelegt“, erklärt Vizebürgermeister Johannes Heißenberger. Die genauen rechtlichen Rahmenbedingungen und die Fördermöglichkeiten seien allerdings noch abzuwarten. Ist das geklärt, kann es an die genaue Planung gehen. „Aus heutiger Sicht gehen wir davon aus, dass das im Herbst soweit sein wird, zumal vorher auch noch andere Photovoltaik-Projekte, etwa bei der neuen Aufbahrungshalle, auf ihre Umsetzung warten“, sagt er.

Für den Abschluss der Netzzugangsvereinbarung gab es vom Gemeinderat einstimmig grünes Licht. Rund um die in der Vorwoche berichteten Pläne nicht: Bei der Auftragserteilung zur Umgestaltung des Uferbereiches am Herrensee im Strandbad und zur Auflösung der Arbeitsgruppe gab es zwei Stimmenthaltungen.

