Seit Jänner hat der aus der iranischen Millionenstadt Täbris stammende Amir Naser Rostamzadeh das Okay für die Übernahme des seit mehr als eineinhalb Jahren vakanten Litschauer Zahnarzt-Kassenvertrages. Die Wartezeit für Mediziner und Bevölkerung wurde seither immer länger, im August soll es nun aber tatsächlich eine Eröffnung geben.

Start schon ab Jänner möglich, im August realistisch. Loslegen hätte der 44-Jährige eigentlich gleich im Jänner können. Geplant war aber wie berichtet, bis April gemeinsam mit der Stadtgemeinde zwei Wohnungen im Seniorenwohnhaus am Stadtplatz 39 – wo bereits Allgemeinmedizinerin Cornelia Schwarzenbrunner mit ihrer Praxis eingemietet ist – zur barrierefreien, 110 m 2 großen neuen Ordinationsfläche zu vereinen und umzurüsten. Im April hatte Bürgermeister Rainer Hirschmann (ÖVP) via NÖN bereits von der schwierigen Suche nach Professionisten und vor allem Materialien gesprochen, nun kam das Thema zwar wieder zur Sprache – aber nur, weil der Gemeinderat grünes Licht für die Darlehensaufnahme zur Finanzierung des Umbaus gab.

Geplant sei derzeit „mit einem Fragezeichen“ eine Eröffnung mit 2. August, gibt Stadtamtsdirektor Jürgen Uitz nun Einblick in den Stand der Dinge. „Unsere Firmen sind alle wirklich sehr kooperativ, aber es gab wegen der Materialengpässe eben vom Baustart weg Verzögerungen“, sagt Uitz. Der eine letzte und doch grundsätzlich wichtige Brocken betrifft den Ankauf von Türen. Der Markt sei in dem Punkt extrem eng, raunt Uitz, es könne mit der Eröffnung also nochmals knapp werden.

Litschau soll auch Standort für Weiterbildung werden. Rostamzadeh (44) hat im Iran wie berichtet bis 2018 als Facharzt mit Schwerpunkt Parodontologie und Implantologie mit eigener Implantat-Klinik an drei Standorten gearbeitet sowie außerdem als Assistenz-Professor an der Uni gelehrt. Daher richtet er in der Schrammelstadt eine moderne Ordination mit 3D-Radiografie ein, in der er auch die Option für Konferenz- und Weiterbildungs-Möglichkeiten für Kolleginnen und Kollegen schaffen will. Auch seine Gattin ist ausgebildete Zahnärztin.

2018 hat das Paar nach mehreren Urlauben in Europa beschlossen, seine beruflichen und – mit den beiden Söhnen – auch privaten Zelte in Österreich aufzuschlagen. Man habe das Land und die Kultur schätzen gelernt, sagte der künftige Litschauer Zahnarzt im Jänner zur Gmünder NÖN: „Daher haben wir schließlich beschlossen, hier leben und unsere beiden Söhne aufwachsen sehen zu wollen.“

Beide Eheleute haben den Nostrifizierungs-Prozess ihrer Fachausbildungen in Österreich bereits hinter sich.