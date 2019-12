Die Praxis am Stadtplatz 39 soll damit dienstags zwischen 15 und 18 Uhr sowie mittwochs zwischen 8 und 17 Uhr geöffnet sein. Ausschließlich gegen telefonische Termin-Vereinbarung (02865/50126) wird zudem ein zusätzlicher Ordinationstag am Freitag angeboten.

2017 wurde wie berichtet Praktiker Werner Böhm-Michel in den Ruhestand verabschiedet, mit 21. Dezember scheidet auch Gerald Ehrlich als Kassenarzt aus. Er will aber, wie er zur NÖN sagte, als Wahlarzt mit moderaten Preisen weitermachen. Cornelia Schwarzenbrunner übernahm zur Jahresmitte parallel zu ihrer Praxis in Großschönau zehn Kassenstunden pro Woche in Litschau, die nun ausgedehnt werden.

Wir hatten berichtet: