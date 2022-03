Prinz Owi lernt König“: Schüler machen trotz Herausforderungen Musical

In der Mittelschule Litschau steigt bei 20 Schülern und einigen Lehrern der Musicalgruppe die Nervosität, wird doch am 1. und 2. April das Musical „Prinz Owi lernt König“ im neuen „Moment“ aufgeführt. Die Probenarbeit gestaltete sich nicht einfach. „Unzählige Ausfälle, Erkrankungen, Verschiebungen haben eine normale Probenarbeit unmöglich gemacht“, berichten Andreas Krenner und Heidi Müller, die diese Produktion leiten. Trotz Extremsituationen wagen sich die Schüler an die beiden Aufführungen heran: „Hoffentlich wird uns nicht in letzter Minute der Hauptdarsteller krank.“

„Prinz Owi lernt König“ ist ein Musical mit Sprachwitz, schrägen Typen und starker Musik. Prinz Owi lebt im Schloss Litschau und will jeden Monat Weihnachten feiern. Das macht der skurrile Hofstaat mit, auch wenn es alle schrecklich nervt. Es muss sich was ändern: Prinz Owi soll endlich lernen, wie sich ein König benimmt! Aber wie und wo?

Die ungewöhnliche Story sorgt mit Humor, exotischen Schauplätzen, überzeichneten Figuren und schmissigen Ohrwürmern im Stil von Jazz, Rap, Ethno bis Pop dafür, dass kein Auge trocken bleibt.

Aufführungsbeginn ist um 19 Uhr im „Moment“, der neuen Veranstaltungshalle im Theater- und Feriendorf Königsleitn. Eintritt nur mit FFP2-Maske erlaubt (Kinder bis sechs Jahre sind befreit, Jugendliche bis 14 Jahre können auch Mund-Nasen-Schutz tragen).

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.