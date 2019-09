Mehr als 41 Jahre stand Gerhard Böhm für die Raiffeisen-Bankstelle Litschau, seit 1985 auch durchgehend als deren Leiter. Jetzt trat er den Gang in den Ruhestand an. Zum Abschied stellte sich auch VP-Bürgermeister Rainer Hirschmann ein, der Böhms Einsatz in all den Jahren am 2. September mit einem Ehrenzeichen der Stadtgemeinde würdigte.

Für die Kunden sei er ein zuverlässiger Ansprechpartner in allen Geldangelegenheiten gewesen, dankte ihm auch die Firmenleitung für sein persönliches Engagement und wünschte ihm für seine Zukunft alles Gute. Die Geschäftsleitung der Raiffeisenbank Oberes Waldviertel hat mit Christoph Kerschbaum einen Nachfolger als Bankstellenleiter in Litschau bestellt, die Öffnungszeiten in der Filiale werden ab 1. Oktober geringfügig angepasst.