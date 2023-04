„Together“: Die Plattform, die Nachbarn über Kunst & Kultur verbindet

Der „Großpapa“, wie er von der Enkeltochter genannt wird, ist aus Tschechien zugewandert. Auch viele andere Vorfahren stammten aus Böhmen und Mähren. Nur eine Ur-Ur-Großmutter, die kam aus dem Waldviertel. „Eigentlich bin ich da, wo ich hingehöre“, sagt Elisabeth Springer. Sie selbst ist aus Wien zugezogen, lebt in Litschau und hat vor über 20 Jahren die grenzübergreifende Kultur-Initiative „Together“ gegründet.

Am Wochenende hat die Plattform, die sich selbst nicht recht als Verein sieht, zu internationalen Tagen der Bildenden Kunst unter dem Titel „Connected Diversity/Verbundene Vielfalt“ ins Gasthaus Uitz in Reingers eingeladen. Die NÖN hat Elisabeth Springer getroffen: über das Zusammenbringen von Österreichern und Tschechen, (keine) Jahrespläne und eine ehemalige Leichenhalle als Raum für Kultur.

Austausch entstand ursprünglich durch Schüler

Das mit dem Verein, der sich selbst als Plattform beschreibt, ist so: Elisabeth Springer war Lehrerin für die Fächer Deutsch und Englisch. Sie hat am Schulzentrum Gmünd unterrichtet und dort in den 1990er Jahren die ersten tschechischen Schüler begleitet, die einer Ausbildung in Gmünd nachgingen. Es ergab sich ein Zusammenschluss, durch den Jugendliche und Kunstschaffende aus Österreich und Tschechien einander kennenlernen konnten.

Haben in Reingers gemeinsam gearbeitet: Teodor Buzu, Vasile Sarcă, Myriam Urtz, Elisabeth Springer und Vít Pavlík. Foto: Anna Hohenbichler

Nur: „Den Jugendlichen war es wichtig, dass es keine Bindung gibt. Es ist doch oft so, dass es in der Schule mal mehr zu tun gibt und dann weniger Zeit für Vereine bleibt“, sagt Springer. Das war im Jahr 2000. Together wurde mit dem Europasiegel für innovative Sprachenprojekte (2000), dem Dr. Erwin Pröll Zukunftspreis (2002) und dem NÖ Kulturpreis (2004) ausgezeichnet. Inzwischen werden jährlich mehrere Veranstaltungen organisiert. Ein fixes Programm fürs ganze Jahr gibt es nicht. Starre Vorgaben, die abzuarbeiten sind, davon halte sie wenig, sagt Springer: „Das war schon in meiner Zeit als Lehrerin so.“ Sie habe Schülern zeigen wollen, dass es abseits der Lehrbücher viel zu entdecken gebe.

Together hat schon öfter zu mehrtägigen Kunst-Veranstaltungen eingeladen. Kunstschaffende nutzen das zum gemeinsamen Arbeiten, Besucher zum Ansehen der Werke. Heuer waren Myriam Urtz, Teodor Buzu, Vít Pavlík, Vasile Sarcă und Obfrau Elisabeth Springer mit dabei. Entstanden sind mehrere Gemälde, Figuren – und Erinnerungen.

Ein Besuch in derfrüheren Leichenhalle

Am Weg vom Gasthaus Uitz zur „Kapelle Reingers“ erzählt Elisabeth Springer, wie aus der ehemaligen Leichenhalle der Gemeinde ein Ort für kulturelle Begegnungen wurde. Irgendwann habe man die Leichenhalle für den eigentlichen Zweck nicht mehr gebraucht, vor 15 Jahren befasste sich Together für die Gemeinde Reingers mit der Umgestaltung.

So wurde sie zu einem Kunstwerk von Teodor Buzu. Der Künstler lebt in Tábor und stammt aus Moldawien. Dort habe das Tor eine starke symbolische Kraft, erklärt Springer zu den Malereien an einer Wand. Gegenüberliegend: der Fluss des Lebens. Manchmal fließend, manchmal unterbrochen. Man könne vieles darin sehen. Die eine Wand zeigt den Lauf der Tageszeiten vom Morgen zum Abend, die andere den Lauf des Lebens anhand von Malereien auf den Fenstern nach draußen. Der Lichteinfall spiegelt sie am Boden.

Nach ihren Erfahrungen mit tschechischen Schülern ist Elisabeth Springer der internationalen Zusammenarbeit treu geblieben. Warum? Es interessiere einfach. Oder etwas pathetischer: „Ich genieße diese Kontakte, das ist irrsinnig bereichernd.“ Together sieht sie mittlerweile als „großes Netzwerk zwischen Wien und Prag“. Und das große Interesse für die Kunst habe der „Großpapa“ an sie weitergegeben.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.