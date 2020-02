Die am 19. Jänner via NÖN an die Öffentlichkeit geratenen finanziellen Turbulenzen im Vorstand des TOC Reingers, Veranstalter der „Internationalen Traktoren-Langstrecken-WM“ als eine der größten Motorsport-Veranstaltungen des Landes, sind seit Tagen das Top-Thema in der Nordregion. Brisanz brachte vor allem auch der Umstand, dass gerade Gemeinderatswahlen bevorstanden – mit Beteiligung mehrerer zentraler TOC-Funktionäre. Keiner davon hatte am Wahltag nennenswerte Verluste zu verkraften. Drei Tage nach dem 26. Jänner gelangte die Causa infolge einer offiziellen Stellungnahme des Vereins aber doch auf die Ebene der Politik.

Vierstelligen Betrag „unrechtmäßigerweise entnommen“

Denn: Der TOC widersprach der Darstellung von Obmann Reinhard Fürnsinn – neben der ehrenamtlichen Tätigkeit auch Litschauer VP-Vizebürgermeister – gegenüber der NÖN, es fehle kein Geld und sei bloß bei einzelnen Belegen auf das Einholen von Bestätigungen vergessen worden. Eine „lückenlose Kontrolle mit externen Spezialisten“ habe ergeben, dass der Obmann selbst einen vierstelligen Betrag „unrechtmäßigerweise entnommen“ habe. Er habe „seinen Fehler“ inzwischen „eingestanden“, sei „mit dem Hintergrund der Wiedergutmachung und Zurückzahlung des Fehlbetrages“ freiwillig und mit sofortiger Wirkung von seiner Funktion zurückgetreten (mehr links!).

Rücktritts-Aufforderung

Bürgerlisten-Mandatar Roland Edinger forderte online daraufhin „nach so einer Schweinerei“ den Rücktritt Fürnsinns „aus allen politischen Ämtern“, SP-Stadtrat Gerhard Holzweber, ebenfalls online: „Schlichtweg a Frechheit!“ Ihn „gifte“ das vor allem wegen der anderen Darstellung der Angelegenheit durch Fürnsinn in der NÖN. Die Sache sei seit Wochen klar gewesen, sei der ÖVP zuliebe aber unter Verschluss geblieben.

Stadtchef Hirschmann stellt sich hinter Vize

F: Archiv Litschaus Bürgermeister Rainer Hirschmann stellt sich hinter seinen Stellvertreter.

Fürnsinn selbst will auf NÖN-Anfrage das Vereins-Statement und die Rücktritts-Aufforderung nicht kommentieren. Litschaus VP-Bürgermeister Rainer Hirschmann stellt sich indes klar hinter seinen Vizebürgermeister: Politisch sei dieser „stets ein verlässlicher Ansprechpartner“, dank seines Einsatzes sei vieles für die Gemeinde erreicht worden. „Nach Abwägung aller ‚Für und Wider‘, aber vor allem vor dem Hintergrund der bisherigen Leistungen Reinhard Fürnsinns, habe ich mich dazu entschlossen, ihm weiterhin das Vertrauen auszusprechen“, so Hirschmann in einer Stellungnahme (der volle Wortlaut in der Spalte rechts!).

Zu den Vorgängen im TOC könne er sich, so Hirschmann weiter, nicht äußern. Fürnsinn habe darin aber durch seinen Rückzug die Konsequenzen gezogen und für eine „etwaige strafrechtliche Aufarbeitung der Vorgänge“ versichert, mit den Behörden zusammenzuarbeiten. „Ich möchte diejenigen, die jetzt mit Gerüchten und lautem Getöse Stimmung gegen Reinhard machen, dazu aufrufen, fair zu bleiben und ihn nicht vorschnell abzuurteilen“, mahnt Bürgermeister Rainer Hirschmann abschließend.

TOC krempelt wieder die Ärmel hoch

NOEN Matthias Eschelmüller hat die Obmann-Funktion interimistisch übernommen.

Man wolle sich „durch solche Vorkommnisse nicht vom gemeinsamen Miteinander abbringen“ lassen und das geplante Rennen wieder erfolgreich abwickeln, blickt der TOC Reingers bereits wieder voller Tatendrang nach vorne. Der bisherige Obmann-Stellvertreter Matthias Eschelmüller führt den Verein vorübergehend. Er betont auf Nachfrage, dass es keine weiteren Rücktritte gegeben habe.

Gegen Anfang März soll der Vorstand im Zuge der Generalversammlung neu gewählt werden – um dann mit vereinten Kräften in das für 28. bis 30. August geplante Traktorrennen zu starten.

„Bitte warten“ im Gemeinderat

Auf politischer Ebene wartet Bürgermeister Hirschmann in der Nachbarstadt Litschau nach dem Wirbel im Zusammenhang mit dem Wahlrecht für Zweitwohnsitzer und dem Gang der Liste BBL vor den Verfassungsgerichtshof zunächst das Ende der zweiwöchigen Einspruchsfrist gegen die Gemeinderatswahl ab. „Erst danach sollen die nächsten Schritte gesetzt werden“, bittet er bezüglich des Termins für die konstituierende Sitzung und der Zusammensetzung der nächsten Litschauer Führungs-Mannschaft noch um Geduld.