Hoteldorf beschäftigt: Fragen zu Sicht der Gemeinde

Das etwa 30.000 Quadratmeter große Grundstück in Saaß ist wie berichtet seit vielen Jahren als Bauland-Sondergebiet mit Zusatz Hoteldorf gewidmet, von der Umwidmung auf Bauland-Wohngebiet sahen die Initiatoren ab. Da es sich um ein Projekt privater Investoren handle, wolle er es nicht kommentieren, sagt Bürgermeister Rainer Hirschmann (ÖVP): „Erfüllt ein Bauwerber alle rechtlichen Grundlagen, ist es egal, ob ich ein Projekt befürworte, oder dagegen bin.“

Litschau Mit bis zu 40 Häusern: „Dorf im Dorf“ sorgt schon für Gesprächsstoff

Vorgesehen sind 40 Grundstücke, die im Auftrag der Interessenten bebaut werden können. Das Angebot soll wie berichtet in erster Linie touristisch sein – weniger eines, das Hauptwohnsitzer anzieht. Dass es für sie in der Stadtgemeinde ohnehin kaum Bauplätze gibt, gibt auch Hirschmann zu bedenken: „Es sind oft Widmungen entstanden, die sich noch heute auf die Entwicklung der Gemeinde auswirken.“ Unter anderem dadurch gebe es auch wenige Bauland-Reserven in Gemeindehand.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.