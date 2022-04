Sanierungsarbeiten: Strandbadstraße wird heuer Baustelle

Werbung

Vor einem Jahr fiel der Startschuss zu einem Großprojekt im Litschauer Stadtzentrum: Die EVN Wasser GmbH begann mit der Sanierung von Wasserleitungen, die Stadtgemeinde schloss sich mit dem Verlegen von Glasfaser-Leerrohren den Baustellen an. Heuer geht es mit den Arbeiten weiter – Straßensanierungen durch die Gemeinde inklusive.

Was eigentlich schon nach der Gemeinderatswahl im Jahr 2020 ein Thema war, soll heuer wirklich umgesetzt werden: Im Umfeld des modernisierten und erweiterten Theater- und Feriendorfes will die Stadtgemeinde an die Sanierung der Strandbadstraße zwischen Hörmannser Straße und Strandbad gehen. Auch dort stehen – wie der zuständige Stadtrat Ralf Fraißl erklärt – Arbeiten an der Wasserleitung an: „Es muss sowieso aufgegraben werden, so geht eines ins Andere.“ Heißt: Die Infrastruktur zur Anbindung ans Glasfasernetz wird mitverlegt, der Straßenbelag zudem erneuert.

Sperre voraussichtlich nur während Asphaltierungen

Geplant wäre, dass die Strandbadstraße noch vor dem Sommer im neuen Glanz erstahlen kann, sagt Fraißl. Im Budget für 2022 waren 230.000 Euro für Gemeindestraßen-Projekte budgetiert. Die Kostenfrage ist aber eine Herausforderung: „Die Asphaltpreise ändern sich mindestens alle 14 Tage, insofern kann man dazu kaum etwas Fixes sagen.“ Er geht davon aus, dass die Straße lediglich während der Asphaltierungsarbeiten gesperrt werden muss – für einen bis zwei Tage.

Gegenüber des Mörterteiches wird bereits gearbeitet. Anderer Ort, selbe Vorgehensweise: Die Wasserleitungen im Wehrleitenweg werden erneuert, Glasfaser-Infrastruktur geschaffen und eine neue Asphaltdecke aufgezogen. Das dritte Straßenprojekt betrifft das Siedlungsgebiet am Föhrenweg. „Dort wird eine ganz neue Straße errichtet, die Asphaltdecke kommt allerdings heuer nicht mehr“, so Fraißl.

