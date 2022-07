Schlamm-Klang-Festival: Ein Picknick im Grünen

Werbung

Die „Schrammelstadt“ steht wieder im Zeichen der Schrammelmusik: Zum bereits 16. Mal findet am Herrensee das „Schrammel.Klang.Festival“ statt, auch wenn heuer sozusagen der Headliner schmerzlich vermisst wird: Willi Resetarits hätte mit seinen Musikprojekten das erste Wochenende prägen sollen. Also waren kurzfristige Programmänderungen nötig, aber das Publikum kam trotzdem zahlreich.

So stand auch bei der Eröffnung durch Initiator Zeno Stanek am 8. Juli die Musik im Vordergrund: Er wolle das Publikum nicht aufhalten, sagte Stanek in seiner Rede und bedankte sich deshalb rasch, aber herzlich beim gesamten Team und allen Festivalpartnern. Abgeordneter Eduard Köck eröffnete das Festival, für großzügiges Lob in Richtung Stanek musste aber Zeit bleiben: „Es ist toll, was sich hier in kultureller Hinsicht entwickelt hat.“

Jazz, Volkslieder, Weltmusik

Und schon war die Bühne wieder frei für Musik: Das Jelena Popržan Quartett – bestehend aus Jelena Popržan, Christoph Pepe Auer, Clemens Sainitzer und Lina Neuner – wurde für seine Darbietungen auf unter anderem Viola, Klarinette, Violoncello und Kontrabass mit viel Applaus belohnt.

Am Samstag war das vielseitige Quartett auch am „Schrammelpfad“ um den Herrensee zu erleben: Jelena Popržan trug vertonte Gedichte der polnischen Widerstandskämpferin Tamar Radzyner vor, darunter das Gedicht „Rat für die Tochter“: „Glaube, das Leben ist ein Picknick im Grünen“, hieß es da etwa. Am Schrammel-Klang-Festival war das vermutlich weniger ein Problem als zu Lebzeiten der Dichterin. Generell gab es heuer auch viel Jazz und Folk zu hören, etwa vom „Tori Trio“ um den Slowenen Jure Tori, das am Freitag bei der Eröffnung als auch am Schrammelpfad am Samstag spielte. Auch bei „Satuo“ traf Folk auf Tango, Bluegrass oder Swing, wobei Sängerin Laura Maria Korhonen auch auf der Naturbühne leicht elektronisch verstärkt wurde.

Die Hipster-A-Capella-Boyband „Gesangskapelle Hermann“ war am Samstag zum zweiten Mal überhaupt mit instrumentaler, aber sehr zurückhaltender Begleitung des Duos „Strickler & Koschelu“ zu hören.

Weiteres Programm

Weiter geht es am kommenden Wochenende mit einem Konzert von Philipp Lingg & Band am Freitag und viel Wiener Schmäh von Katharina Strasser, am Samstag. Außerdem trifft Hans Theessink auf Karl Ritter und die Nachtwanderung gestaltet Gitarrist Alex Miksch. Am Sonntag geht es mit dem Balkan-Bläserensemble Fanfare Ciocărlia sicher richtig rund.

