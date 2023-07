„Schrammel.Klang.Festival“: Rund 8.000 Besucher waren am Herrensee

Etwa 40 Mitarbeitende und an die 280 Ehrenamtliche waren rund ums Schrammel.Klang.Festival laut Veranstaltern heuer im Einsatz. Zeno Stanek, nach wie vor Intendant, blickt auf einen „Riesenerfolg“ zurück. Gut besucht waren demnach nicht nur die beiden Wochenenden mit Konzerten und dem „Schrammel.Pfad“ mit vielen kleinen Bühnen rund um den Herrensee. Auch die Workshops unter der Woche seien gut angenommen worden, sagt Stanek.

Bei 8.000 Gästen könne man von einem Besucherrekord sprechen. Aber: Zeno Stanek sieht das nicht nur als Erfolg fürs Festival, sondern für den gesamten Tourismus in der Region. „Immer mehr Leute sagen, sie werden für beide Wochenenden im Waldviertel bleiben“, erklärt er. Das bringe auch Frequenz für andere touristische Angebote.

Musikalisches Gedenken an Willi Resetarits

Stärkster Tag war der vergangene Samstag, wo unter anderem die Neuen Wiener Concert Schrammeln mit Ernst Molden im Herrenseetheater aufspielten. Musikalisch trafen Wienerlieder auf Rock, nicht zuletzt war es auch eine Hommage an den im Vorjahr verstorbenen Willi Resetarits, der diese Kombination zu Lebzeiten mitinitiierte. Das Herrenseetheater war am Samstagabend mehr als voll - selbst die erweiterten Sitzreihen im Freien wurden knapp.

Am zweiten Wochenende lag ein Fokus am 60. Geburtstag von Schrammelmusik-Größe Peter Havlicek. Am Sonntag wurde deshalb gab es deshalb eine „Geburtstagsmelange“ mit Katharina Hohenberger, Robert Kolar, Karl Ferdinand Kratzl undMarie-Theres Stickler. „Großartig“ fand Zeno Stanek auch den Abschluss des Festivals mit Diknu Schneeberger und dem Christian Bakanic Quartett.

Während im Hintergrund bereits die Planungen fürs nächste Schrammel.Klang.Festival im kommenden Jahr laufen, bereitet man sich rund um den Herrensee aufs Theaterfestival „Hin & Weg“ vor, das ab 11. August in Litschau stattfindet.