40 Konzerte an zehn Abenden für je 300 Gäste: So wird das heurige „Schrammel.Klangerl“ über die Bühne gehen. Vom 3. Juli bis 1. August öffnen sich jeden Freitag und Samstag erst ab 19 Uhr die Pforten des Strandbadgeländes. Als Schauplätze dienen heuer drei Naturbühnen, auf denen ab 19 Uhr jeweils drei Gruppen zeit-gleich musizieren. Ab 20.30 Uhr finden die Konzerte im Herrenseetheater statt. An den Donnerstagabenden musizieren zudem Musiker gegen freie Spenden in den Gastgärten von Lokalen in Litschau.

Mit dabei sind auch Willi Resetarits, Die Strottern, Roland Neuwirth, Kollegium Kalksburg, Trio Lepschi, Gesangskapelle Hermann, Ursula Strauss und Ernst Molden oder Sigrid Horn.