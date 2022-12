Dank an Ehrenamtliche: Läufer bringen wieder Friedenslicht

Das Friedenslicht wird um 11.30 Uhr im Stift Zwettl in Empfang genommen und um 12 Uhr startet der Friedenslicht-Lauf. Stationen machen die LT-Mitglieder im Bezirk Gmünd in Großneusiedl (16.25 Uhr), Waldenstein (16.45 Uhr) und Albrechts (17.15 Uhr). Um 17.50 Uhr werden sie mit dem Friedenslicht bei der Kirche in Gmünd-Neustadt erwartet, wo um 18 Uhr das Licht bei einer Adventandacht feierlich in Empfang genommen wird.

Ein Danke für die Ehrenamtlichen

In den Pflege- und Betreuungszentren Schrems und Litschau wurde den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern gedankt. In Litschau wurden die 26 Ehrenamtlichen zur Weihnachtsfeier geladen. In Schrems fand eine Adventfeier statt, an der die vielen freiwilligen Mitarbeiter teilnahmen.

