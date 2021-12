Neue Leitung in Pflege- und Betreuungszentren

In den Pflege- und Betreuungszentren Schrems und Litschau gibt es mit Maria Wandaller eine neue Leiterin. Die Nachfolge vom Albrechtser Andreas Glaser, Leiters des Pflege- und Betreuungszentrums „Haus Frohsinn“ in Zwettl, lässt noch auf sich warten.

Johann Deinhofer, der bisherige Leiter der PBZ in Schrems und Litschau, trat mit Dezember seinen Ruhestand an (die NÖN berichtete). Ihm folgt nun Maria Wandaller, die seit Februar dieses Jahres die Funktion der Heimleiter-Stellvertrerin in Schrems innehat und seit Dezember beide Heime interimsmäßig leitet. Ab Jänner wird sie die Leitung offiziell übernehmen.

Maria Wandaller ist ausgebildete Physiotherapeutin und kam 2019 nach Abschluss ihres Studiums im Gesundheitsmanagement zum Land NÖ. Erfahrungen sammelte sie in den Pflege- und Betreuungszentren Tulln und Stockerau, ehe sie heuer nach Schrems gewechselt ist. „Natürlich ist die Leitung der beiden Heime eine Herausforderung. Aber mittlerweile kenne ich beide Häuser und auch die kompetenten Teams, die hier arbeiten. Ich freue mich auf die neue Aufgabe“, betont sie.

Im „Haus Frohsinn“, dem Betreuungszentrum Zwettl, verabschiedet sich mit Jahresende Heimleiter Andreas Glaser, der diese Einrichtung seit der Gründung vor 25 Jahren geleitet hat. Er verbraucht seinen offenen Urlaub und wird nach einem Jahr Sabbatical in Pension gehen. Wer sein Nachfolger wird, soll sich in den nächsten Tagen entscheiden.