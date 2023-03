Stadtkapelle: Konzert-Premiere im neuen „Moment“ mit tollem Programm

Das Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Litschau am Samstag hielt eine Premiere bereit: Erstmals spielte ein Blasorchester ein Konzert im „Moment“ – dem im Vorjahr eröffneten Veranstaltungsort am Herrensee. Bislang haben die Frühjahrskonzerte im Herrenseetheater stattgefunden.

Der Einladung in die eindrucksvolle neue Location folgten zahlreiche Besucher, darunter auch viele Vertreter anderer Blasmusikvereine aus dem Bezirk Gmünd. Die jungen Gäste aus dem Musikschul-Orchester „Tonart“ waren auch Mitwirkende. In drei Musikstücken haben sie unter der Leitung von Musikschulleiter Martin Kaburek ihr Können bewiesen.

Die Stadtkapelle selbst präsentierte ein abwechslungsreiches Programm, moderiert von Sabine Gall: Die Musiker ließen etwa Walzerklänge in „Wiener Bürger“ von Carl Michael Ziehrer erklingen. Besondere Ausdauer bewiesen sie in „Verdi“, einem über zehnminütigen Arrangement von Walter Tuschla.

Als eine Hommage an Litschaus Beinamen als Schrammelstadt konnte der Marsch „Wien bleibt Wien“ von Johann Schrammel verstanden werden. In „Matrimony“ als Teil einer kleinen aber feinen Evergreens-Sammlung überzeugten Michael Böhm (Posaune), Ferdinand Pfeiffer und Stefan Weinstabl (Tenorhorn) als Solisten. Schwungvoll abgeschlossen wurde das Konzert mit John Miles‘ „Music“. Hörbar: Viel Fleiß und Zeit haben Robert Hammerschmied und Robert Böhm als Dirigenten investiert – was sich für den durchwegs gelungenen Konzertabend letztlich gelohnt hat.

Im Zuge des Konzertes wurden Ehrungen vergeben: Gerhard Kozar (Zusatzspange „60“ für 60 Jahre aktive Musikausübung), Robert Böhm (Ehrenmedaille in Gold für 40 Jahre aktive Musikausübung), Franz Schierer (Ehrenzeichen für besondere Verdienste für die Blasmusik), Marlene Gill, Matthias Neuwirth, Sebastian Neuwirth, Stefanie Piringer und Romana Schierer (Ehrenmedaille in Bronze 15 Jahre).

