Litschau Sternschnuppen auf der Spur: Mit Astronomin in Nachthimmel geblickt

Einige Interessierte ließen sich in Litschau den Nachthimmel erklären. Foto: Christine Deutsch

S terne schauen - etwas, das wahrscheinlich jeder von uns schon einmal gemacht hat. So viel ist am Himmel zu sehen, aber was ist was und wo kommt es her? Fragen, die sich die Besucher auch im Theater- und Feriendorf Königsleitn in Litschau gestellt haben. Beantwortet wurden sie von Astronomin Hanna Kasperer und Johanna Janosch, Pädagogische Leiter in Königsleitn. Die NÖN war mit dabei.

Treffpunkt zum „Sterne schauen“ war beim Lagerfeuerplatz vom Theater -und Feriendorf. In gemütlicher Runde ums Lagerfeuer wurde unter anderem über Sterne und Sternenbilder gesprochen. Danach ging es mit Decken und Petroleumleuchten zur "3 Brüder Baumgruppe", um es sich dort gemütlich zu machen und in den Himmel zu schauen. Viele Fragen und Themen kamen dabei auf: Unterschiede zwischen Sternen und Planeten, Schwarze Löcher, Asteroide, Licht, Galaxien oder die Erklärung des Planetenbaues. „Der Blick wird in einen Bereich gelenkt, der sonst wenig Rolle im Leben spielt“, zeigt sich Johanna Janosch vom Nachthimmel begeistert. Besonders angeboten hat sich der vergangene Donnerstag bei klarem Nachthimmel auch, weil der August reichlich Sternschnuppen zu bieten hat, da er Sternschnuppen- Monat des Jahres ist. Bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde soll man beobachten können: Mitte August kreuzt die Erde die Bahn eines Kometen, dessen Staubspur mit 216.000 km/h mit der Erdatmosphäre kollidiert, dabei verdampft und die Luft dadurch zum Leuchten bringt. „Sterne sind für viele interessant und es gibt sicher einige, die sich fragen, was dort oben ist - der Himmel verändert sich die ganze Zeit. Es gibt dort oben sehr viel Interessantes und es lohnt sich auf jeden Fall öfters in den Himmel zu schauen“, ist sich Astronomievermittlerin Hanna Kasperer sicher. Nach dem „Sterne schauen“ ging es für die Gruppe wieder zurück zum Lagerfeuer zu einem gemütlichen Ausklang, um noch letze offene Fragen zu beantworten und in der Gruppe noch gemeinsame Themen zu besprechen und eigene Meinungen einfließen zu lassen. Alles in Allem: ein mehr als gelungener Abend.