Litschau Strandbad am Herrensee: Freibecken auch heuer in Betrieb

Lesezeit: 2 Min Karin Pollak

Anfang Juni startet die Badesaison im Litschauer Strandbad offiziell. In den See geht es dann auch über die neue Steg-Konstruktion. Foto: Christine Deutsch

Ü ber Zukunft des Sportbeckens in Litschau wird erst entschieden, Arbeiten am See laufen.

Werbung Beim beliebten Strandbad am Herrensee wurden vor dem Start der heurigen Badesaison wie berichtet Umbauarbeiten gestartet, zu Pfingsten soll es mit dem Badespaß losgehen, wie Stadtamtsleiter Jürgen Uitz erklärt. Bis dahin sollen die noch fehlenden Adaptierungen abgeschlossen sein: „Der neue Badesteg, der Flachwasserzugang mit dem Sandstrand und der erweiterte Kinderbereich stehen vor der Fertigstellung." Die Dusche wird erst erneuert, es kommen noch kleinere Spielgeräte sowie ein Defibrillator. In Litschau befindet sich das letzte Freibecken im Bezirk, es gab Diskussionen um den Fortbestand. Es gehe vorerst unverändert in Betrieb: „Das Becken gehört zur zweiten Bauphase im Herbst", sagt Uitz und verweist auf die „Optimierungsgruppe", in der sich Vereine, Gemeinderäte und Gemeindemitarbeiter vor und nach der Badesaison austauschen und ihre Verbesserungsvorschläge einbringen. Aufgrund der Umbauarbeiten wurden die Eintrittspreise erhöht: Eine Erwachsenen-Tageskarte, für die man bisher 3,50 Euro bezahlt hat, kostet nun fünf Euro. Zum Start der Badesaison findet am 4. Juni ein Familiengesundheitstag und die „Fito-fit-Tour" in Litschau statt. Von 13 bis 19 Uhr gibt es ein buntes Programm für Kinder und Mitmachstationen von Vereinen.

