An drei Terminen fanden beim Café Verweilzeit in Litschau Terrassenfeste statt. Die gesamten Einnahmen der Seidlbar von insgesamt 4.600 Euro wurden vergangenen Freitagabend an vier Litschauer Vereine übergeben: Voller Freude nahmen die Feuerwehr, das Rote Kreuz, der Sportverein und der Tennisjugendclub die Spende entgegen und dankten Böhm und Kunz für die Idee und deren Umsetzung – sowie den Bier-Sponsoren.