„Together“-Obfrau Springer: Hilferuf für Moldau

Im Schatten des Krieges in der Ukraine gerät das als ärmste Nation Europas geltende Nachbarland massiv unter Druck: Die Republik Moldau hat, gemessen an der Bevölkerungszahl, die meisten ukrainischen Flüchtlinge aufgenommen. Abseits dessen leidet die frühere Sowjet-Republik darunter, dass sie im Konflikt Russland-Ukraine auch militärisch und wirtschaftlich zwischen den Stühlen sitzt.

„Nicht auf Moldowa vergessen“, mahnt daher die Litschauerin Elisabeth Springer. Die Gründerin der länderverbindenden Kultur- und Begegnungsplattform „Together“, die auch einen starken Draht nach Moldau hat, ruft zu finanzieller Unterstützung in der Republik auf. Die Verbindung ist Springers langjähriger Mitstreiter bei Together, Teodor Buzu.

Der Maler lebt im tschechischen Tábor, stammt aber aus einer rumänischen Familie in einer Kleinstadt im Osten Moldaus – nahe Transnistrien, einem Streifen an der moldawisch-ukrainischen Grenze mit einer halben Million Einwohnern, der sich von Moldau losgesagt hat und derzeit mehr als 1.300 russische Soldaten und 20.000 Tonnen russische Munition hält. In Moldau selbst leben etwa 2,6 Millionen Einwohner, auf die schon mehr als 300.000 Geflüchtete kommen – ein Drittel davon blieb vorläufig laut Medienberichten.

Was die Sache für Buzu delikat macht

Studiert hat er einst an der Akademie für Kunst und Design in der derzeit heftig umkämpften ukrainischen Millionenstadt Charkiw, den Wehrdienst hat er für die damalige Sowjetunion abgeleistet. „Teodor ist derzeit äußerst beunruhigt. Einerseits hat er immer noch Kontakte und Freunde in Charkiw, dazu kommen die Sorgen wegen Moldawien, wo noch seine große Familie zuhause ist“, sagt Elisabeth Springer, die immer wieder Kulturschaffende aus den genannten Nationen bei gemeinsamen Kunstaktionen und Symposien empfangen kann. Erst am vergangenen Wochenende wurde ein kleines Symposium mit vier Künstlern im Gasthaus Uitz in Reingers abgehalten (mehr dazu untenstehend!), Teodor Buzu war dabei.

Die Republik sei mit der Flüchtlings-Situation völlig überfordert und brauche dringend Unterstützung, mahnt Springer, und verweist auf ein über die moldawische Botschaft in Prag kommuniziertes Spendenkonto des Finanzministeriums Moldaus. „Auch kleine Euro-Beträge sind eine große Hilfe“, betont die „Together“-Obfrau.

Kunstsymposium: Aufgeschoben, aber nicht aufgehoben

Mehrfach musste die Kunstaktion „Aufgeschobene Zeit / odložený čas“ der länderverbindenden Plattform Together seit 2020 wegen der Corona-Bestimmungen eben aufgeschoben werden, vorige Woche konnte sie aber endlich in der Frühstückspension Uitz in Reingers verwirklicht werden.

Vier österreichische und tschechische bildende Künstlerinnen und Künstler haben im eisigen Wind Spaziergänge in Reingers als Inspiration genutzt, konnten Kontakt zu Einheimischen finden und haben im Gasthaussaal gemeinsam an ihren Metallskulpturen und intensiv farbstarken Bildern gearbeitet. Alle Arbeiten sollen großen Optimismus ausstrahlen.

„Es war für alle Teilnehmenden ein Erlebnis, sich gut betreut und in der Gemeinschaft geschützt von aktuellen Sorgen zu entspannen“, fasst Together-Obfrau Elisabeth Springer zusammen: „Künstlerische Aktivitäten können auch in den schwierigsten Zeiten neue Energie schaffen.“ Die Teilnehmenden konnten sich zudem in einer kleinen Ausstellung präsentieren und charakteristische Arbeiten zeigen. Eine weitere österreichisch-tschechische Kunstaktion wird für nächsten Frühling angedacht.

Neben einer Fotodoku wurde ein Video erstellt: www.youtube. com/watch?v=d7alMwlUxSo

