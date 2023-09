Umwelt-Gütesiegel: Auszeichnung für Schrammelklang-Festival

Die Verleihung des Umweltsiegels wurde durch Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer in Wien vorgenommen. Das Festival wurde von Intendant und Regisseur Zeno Stanek 2007 gegründet. Es besticht durch seine einzigartige Symbiose aus Musik, Natur, Theater und Kulinarik – direkt am idyllischen Herrensee. „Dieses Festival der ‚österreichischen Weltmusik‘ ist ein Green Event, mit der obersten Prämisse, dass Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu einer nachweislichen Qualitätssteigerung führen“, so Stanek.

Bereits 2013 wurde das Festival als erstes Kunstfestival in Niederösterreich mit dieser Auszeichnung versehen. Die Palette an Maßnahmen ist breit – es geht um regionale Wertschöpfung und Sozialverträglichkeit, Angebote für eine umweltschonende An- und Abreise (öffentliche Verkehrsmittel, Fahrgemeinschaften, Mitfahrbörse), regionale, saisonale und Bio-Lebensmittel, ressourcen- schonendes Materialmanagement, umweltfreundliche Beschaffung, Abfallvermeidung und -entsorgung. Durch den jährlichen Ausbau umweltschonender Maßnahmen wurde ein eigenes Green Event Team rund um Elina Stanek, Tochter des Intendanten, ins Leben gerufen, das sich um „grüne“ Festivalagenden annimmt. Für die nächsten Jahre wird an Aufladestationen für E-Autos und mehr Biokost und veganen Produkten am Festival gedacht.