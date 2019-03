Die Firma Eschelmüller GmbH in Litschau baut aus. Bereits vor zwei Jahren wurde die Lagerhalle erweitert. Als nächster Schritt soll ein neues überdachtes Hochregal gebaut werden und ein neues Büro entstehen.

„Wir sind über die Jahre kontinuierlich gewachsen. Jetzt wird es uns zu eng“, sagt Matthias Eschelmüller. Der 24-Jährige stieg 2015 in das Familienunternehmen ein und ist seitdem in der Geschäftsführung tätig. Aktuell ist der Firmenstandort aufgeteilt: Der Dachdeckerbetrieb mit Büro befindet sich im Badergrabenweg, die Zimmerei in der Industriestraße. Dort werden zwei Container als Büroräume genutzt. Das soll sich ändern. „Dort arbeiten drei Leute. Das hat natürlich keine Zukunft, die brauchen mehr Platz“, erklärt Eschelmüller.

"Wenn wir Zeit haben, wird gebaut"

Wann das neue Büro fertig sein soll, ist noch offen. „Wir richten uns mit den Bauarbeiten nach unserer Auftragslage. Wenn wir Zeit haben, wird gebaut“, sagt Eschelmüller. Fix ist: Heuer soll das Büro fertig sein. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 60.000 Euro. Gemeinsam mit der Erweiterung der Lagerhalle vor zwei Jahren und einem neuen Hochregal investiert die Firma rund 140.000 Euro.

Das ist aber nur ein erster Schritt. Der Litschauer Betrieb möchte zukünftig seine Services als Dachdeckerei, Spenglerei und Zimmerei „unter einem Dach“ anbieten, sagt Eschelmüller: „Wir wollen uns komplett in der Industriestraße verwurzeln.“ Dazu soll dort in fünf bis sechs Jahren eine Produktionshalle sowie Büroräume gebaut werden. Das Büro, das heuer gebaut wird, dient als Übergangslösung und soll später als Aufenthaltsraum genutzt werden. Insgesamt wird die Firma Investitionen in Millionenhöhe tätigen.

Aktuell sind 40 Mitarbeiter im Betrieb beschäftigt. „Wir suchen aber in jeder Abteilung Lehrlinge und Fachkräfte“, betont Matthias Eschelmüller. 2018 erweiterte das Unternehmen seinen Fuhrpark um einen zusätzlichen Lkw.

Zu den Höhepunkten in der Vergangenheit zählt Eschelmüller die Neugestaltung des Stadtplatzes und die komplette Dachsanierung auf der Burg Heidenreichstein.