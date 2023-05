Vor Start der Strandbad-Saison: Auf neuer Straße zum Herrensee?

Zu Pfingsten läuft die Saison im Strandbad am Herrensee an. Während dort die letzten Vorbereitungen getroffen werden, ist der Weg zum Herrensee noch holprig: Im Vorjahr wurde mit der Sanierung der Strandbadstraße begonnen, aktuell ist sie immer noch eine Baustelle – die in nächster Zeit abgeschlossen werden dürfte.

Wie Stadtamtsleiter Jürgen Uitz erklärt, gehe man seitens der Stadtgemeinde davon aus, dass die Fahrbahn noch vor dem Sommer asphaltiert werden kann. Im Vorjahr habe man das nicht erledigen können, weil noch Arbeiten im Zuge des Ausbaus des Fernwärmenetzes angestanden seien. Die Aufträge für die Strandbadstraße wurden schon im Vorjahr vom Gemeinderat vergeben – neben der Sanierung kam es im unteren Teil zum Strandbad hin auch zu einer Verbreiterung der Fahrbahn. Das Strandbad selbst hat im Juni an den Wochenenden geöffnet, ehe es über die Sommermonate in Vollbetrieb geht. In den vergangenen Jahren wurden einige Adaptierungen vorgenommen: Ein neuer Holzsteg führt nun auf den Herrensee, für Kinder gibt es neue Spielmöglichkeiten. Der Sandspielplatz wird laut Uitz noch mit einem Sonnensegel ausgestattet, zudem verfügt das Strandbad künftig über einen Defibrillator.

2021 und 2022 wurden demnach rund 120.000 Euro in das Strandbad investiert. Zur Ausarbeitung der Umgestaltungen wurde eine inzwischen aufgelöste Arbeitsgruppe eingesetzt. „90 Prozent dieses Konzepts sind abgearbeitet“, erklärt Uitz. Die Frage rund um den langfristigen Weiterbestand von Sport- und Kinderbecken als einzige Freibecken im Bezirk Gmünd ist noch nicht final geklärt. Im Raum steht eine notwendige, aber kostenintensive Sanierung – die Lösungsfindung ist voriges Jahr auf die Agenda von Bürgermeister Rainer Hirschmann gewandert.

Hingegen fix sind die Straßensanierungen abseits der Strandbadstraße im heurigen Jahr: Arnbergstraße und Langauer Straße sollen laut Stadtamtsleitung vor dem Sommer in Angriff genommen werden, der Friedhofsweg im Laufe des Jahres – abhängig von den Arbeiten zur Friedhof-Umgestaltung. Der Auftrag mit rund 300.000 Euro für alle drei Straßen wurde an Leyrer+Graf vergeben.

