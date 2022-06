Was wurde aus dem „blauen“ Gemeinderat?

Werbung

25 Jahre gehörte er als Mandatar dem Gemeinderat der Stadt Litschau an, 2015 war nach der Gemeinderatswahl Schluss: Eduard Waltenberger zog sich aus der Politik zurück. Er engagierte sich vor allem in der FPÖ – auch auf Landesebene – und war in Litschau an der Gründung der Bürgerliste beteiligt. In all den Jahren habe er eines gelernt: „Man darf sich nie auf die Politik verlassen, denn da ist man verlassen.“ Heute verfolgt er das politische Geschehen nur mehr am Rande mit.

Ehe Waltenberger vor vier Jahren in Pension gegangen ist, hat er sein Hobby zum Beruf gemacht und mit Fischerei- und Imkereiprodukten als Selbstvermarkter Gastronomie und Märkte beliefert. „Meine Frau hat mich immer unterstützt und selbst sehr viel dafür geopfert. Ich bin ihr bis heute dankbar“, blickt er zurück. Das war auch so, als sie ihm nach einer schweren Herzoperation wieder auf die Beine half.

Inzwischen sind Fischerei und Imkerei an den Sohn übergeben. Aber: „Wir helfen weiterhin mit, es ist immer noch ein Hobby für mich.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.