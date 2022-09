Was wurde aus der Obfrau der „G‘schäftsleute“?

Eine gebürtige Litschauerin ist sie zwar nicht, engagiert hat sie sich in der Schrammelstadt aber trotzdem über viele Jahre hinweg: Aufgewachsen in Windigsteig im Bezirk Waidhofen, hat sich Elisabeth Gloser in Litschau als Gastronomin einen Namen gemacht und als Obfrau der „Litschauer G‘schäftsleute“ unter anderem vor über 20 Jahren die Idee zu den Straßenfesten geboren. „Mir war es wichtig, etwas anzubieten, das es sonst nirgends gibt. Das galt auch für die Speisen, und wir haben alles regional eingekauft“, blickt sie zurück: „Die Straßenfeste sind auch heute noch sehr beliebt.“

Ihr Restaurant hatte sie einst an Sohn Rene übergeben, den es allerdings nach einem Jahr für einen Job in die Schweiz zog. Dort leben aktuell vier ihrer fünf Kinder, alle blieben der Gastronomie in verschiedenen Bereichen treu. Elisabeth Gloser gründete das „Tröpferl“ am Stadtplatz, das sie heuer zu ihrem Privathaus in die Reitzenschläger Straße übersiedelt hat. Daneben verbringt sie gerne Zeit mit den zwei Enkeltöchtern – auch bei den Besuchen in der Schweiz.

Anna Hohenbichler

