Wegen Offensive des Landes: Umbau im Kindergarten vorläufig gestoppt

Der Litschauer Kindergarten sollte um einen Mehrzweckraum, einen Wickelraum und einen Besprechungsraum erweitert werden – so sah zumindest das Vorhaben aus, das im März des Vorjahres im Gemeinderat besprochen wurde. Der Ausführung kam allerdings die Kinderbetreuungsoffensive des Landes NÖ zuvor: Wesentliche Teile dieser Überlegungen seien dadurch überholt und nicht so durchführbar, wie es ursprünglich vorgesehen war, erklärt Bürgermeister Rainer Hirschmann (ÖVP) nun.

Der Umbau wurde gestoppt, in Teilen der früheren Schulwartwohnung wurde aber schon mit den Arbeiten begonnen. Wie berichtet, ging es nicht unbedingt um eine Vergrößerung des Kindergartens, sondern um eine bessere Nutzung der Räumlichkeiten. Der Mehrzweckraum hätte mehr Flexibilität neben dem gemeinsam mit der Volksschule genutzten Turnsaal bringen sollen. Die Bauarbeiten standen bereits mit 50.000 Euro im Gemeindebudget, Planungsleistungen um 2.000 Euro wurden vor etwa einem Jahr vergeben.

Vierte Gruppe „wird als erforderlich erachtet“

Die landesweite Kinderbetreuungsoffensive wurde im Herbst beschlossen und sieht etwa die Option auf Betreuung zweijähriger Kinder und kleinere Gruppengrößen vor. Für den Litschauer Kindergarten-Standort sei eine Raum- und Bedarfsfeststellung gemacht worden, betont Hirschmann: „Eine zusätzliche vierte Kindergartengruppe wird seitens der Fachabteilung als erforderlich erachtet.“

Zum Ausbau gibt es aktuell noch keine Entscheidung: Möglich sei etwa ein Zubau an den Kindergarten mit einer Modernisierung des Altbestandes, aber auch eine Gesamtlösung mit Volks- und Mittelschule. Die Schulen könnten in dem Fall zusammengeführt, das Volksschulgebäude als Kindergarten und Musikschule genutzt und das Spatzennest in das Kindergartengebäude übersiedelt werden.

