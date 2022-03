Wieder „Hin&Weg“: Theaterfestival feiert „Kindergeburtstag“

Das Theaterfestival Hin&Weg startet 2022 in seine fünfte Saison. „Wir freuen uns, dass es uns schon so lange gibt und wundern uns, wie schnell die Zeit vergeht“, meint Intendant und Regisseur Zeno Stanek schmunzelnd. Eine spezielle Fünf-Jahr-Feier sei nicht geplant, aber: „Einen kleinen Kindergeburtstag werden wir wahrscheinlich feiern.“

Die Vorschau ist vielversprechend: Unter dem Motto „Vorfahren!“ finden von 12. bis 21. August an die 100 Veranstaltungen statt, wie gewohnt in und um die Stadt Litschau sowie im Herrenseetheater und in freier Natur. Diese von Stanek ins Leben gerufenen „Tage für zeitgenössische Theaterunterhaltung“ sollen Theater in all seiner Vielfalt zeigen.

„Vorfahren!“ weckt unterschiedliche Assoziationen, etwa die Auseinandersetzung mit unserer Herkunft. Hier steht, wie Stanek vermerkt, eine Wiederaufnahme von Barbara Gassners „Die andere Hälfte des Himmels“ auf dem Programm. Es geht aber auch ums künstlerische „Vorpreschen“ in unkonventionelle gedankliche Räume – und um einen dringenden Appell an die junge Generation endlich „vorzufahren“, die „Alten“ zu überholen, das Steuer in die Hand zu nehmen und die Welt für eine lebenswerte Zukunft zu gestalten.

Theatrales „Zukunftslabor Litschau"

Am idyllischen Herrensee konnte sich dieses Festival zu einem veritablen „Theaterlabor“ entwickeln, wo Alt auf Jung, Musik auf Text, Natur auf Kunst, Geist auf Genuss, Ungestüm auf Weisheit treffen. Dazu Zeno Stanek: „Durch die forcierte Einbindung von jungen Theatermachern in das Programm hat sich ganz von selbst ein Festival der jungen Szene, der zukünftigen Bühnenstars, des zeitgenössischen Diskurses und der Entwicklung neuer Formen ergeben. Das Publikum erlebt eine lebendige Szene aus nationalen und internationalen etablierten Künstlern und ganz jungen Neuankömmlingen im Theater.“ So sind bei Hin&Weg Produktionen aus Tschechien, Slowenien, Schweiz, Deutschland sowie aus Wien und den Bundesländern vertreten, zum Teil „in Zusammenarbeit mit Theatergruppen, die uns schon seit fünf Jahren begleiten“, wie Stanek erläutert.

Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums widmet Hin&Weg heuer einige seiner Veranstaltungsreihen der Geschichte des Landes Niederösterreich. Die Hörspielreihe von Ö1, die Feuergespräche und einige szenische Lesungen beschäftigen sich mit der Geschichte des Landes und einigen seiner zentralen kreativen Persönlichkeiten.

Bauprojekt Theater- und Feriendorf so gut wie fertig

Zum aktuellen Stand des Bauprojekts Theaterdorf verrät Stanek, dass letzte kleinere Arbeiten demnächst abgeschlossen werden. Die Eröffnungsfeier wird am 6. Mai stattfinden. Zu Tagen der offenen Tür mit Führungen wird die Öffentlichkeit am 7. und 8. Mai eingeladen.

Für Hin&Weg gibt es das Detailprogramm und Tickets ab Ostern.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden