Zeno Stanek im Gespräch: „Der Narr ist oft der, der die Wahrheit sagt“

NÖN: Sie sind seit vielen Jahren in Litschau aktiv, im vergangenen Mai wurde mit dem „MOMENT“ ein weiteres Highlight eröffnet. Zu Jahresende gab es schon den Tourismuspreis. Wie zufrieden sind Sie mit den ersten Monaten?

Zeno Stanek: Der Name „MOMENT“ birgt so viel an Augenblicklichkeit, aber auch an Vision (lacht). Seit der Eröffnung öffnen wir es immer wieder, hatten auch schon einige Veranstaltungen. Das hat gezeigt, dass es, so wie wir es geplant und gestaltet haben, optimal funktioniert. Das Gefühl beim Betreten ist einzigartig und die Menschen fühlen sich wohl. Außerdem sind schon mehrere Schulklassen für Theater-Workshops gekommen.

Der Dachboden mit über 17.000 Kostüme und Requisiten wird kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt, regt die Fantasie aber jetzt schon an. Wenn unten im leeren Raum mit diesen Theaterutensilien gearbeitet wird, sieht man erst, wie wichtig die Kleinigkeiten im Leben sind und wie bedeutsam ein Detail sein kann.

Welchen Stellenwert hat das Theater- und Feriendorf Königsleitn, das Sie und Ihr Team ja in einer herausfordernden Zeit übernommen haben?

Stanek: Wir wurden durch die Pandemie natürlich sehr gebremst, weil es unsere Bereiche voll getroffen hat. Wir merken aber, dass der Bedarf da ist – von Künstlerinnen und Künstlern bis hin zu Schulklassen. Der Klimawandel tut sein Übriges dazu, dass das Waldviertel touristisch interessanter wird. Im Sommer ist es kühler als andernorts, jetzt über Weihnachten waren viele Golfen.

Ich meine nicht, dass das vom Klimaaspekt her toll ist, aber das Waldviertel ist touristisch eine Zukunftsregion. Kunst- und Kulturtourismus kann viel bewirken und hier sind wir Vorzeigeprojekt der NÖ Tourismusstrategie. Mit dem „MOMENT“ gemeinsam haben wir eine Kulturinstitution geschaffen, die jetzt belebt gehört. Es muss auch in der Nebensaison wurlen, das Dorf durch einzigartige Angebote mit Leben gefüllt werden.

Sie begleiten die „Schrammelstadt“ schon lange. Was denken Sie über deren – vor allem touristische – Entwicklung?

Stanek: Es gibt eine gewisse Diversität und – wie in jedem Ort – Leute, die den Tourismus wollen und Leute, die ihn vielleicht weniger wollen. Viele haben gezweifelt, ziehen aber mit, wenn sie erkennen: Es ist eine Idee da und diese Idee wird richtig umgesetzt. Viele haben gezweifelt, ziehen aber mit, wenn sie erkennen: Es ist eine Idee da und diese Idee wird richtig vermarktet. Entscheidend ist aber, wenn Menschen, die schon immer hier gelebt haben, und solche, die hergezogen sind, an einem Strang ziehen.

Beim Schrammel.Klang. Festival sehe ich diese Entwicklung ganz deutlich. So viele helfen ehrenamtlich und freiwillig, motivieren sich gegenseitig. Die Kunst und Kultur dient nicht mehr nur der eigenen Unterhaltung. Sie ist eine Möglichkeit, touristische Potenziale zu nutzen und die Wirtschaft anzukurbeln. Es gibt zudem eine starke Identifikation mit dem Ort: Ein Litschauer ist gerne Litschauer und die Zugezogenen nennen sich auch schon so.

Litschau scheint Ihnen sehr am Herzen zu liegen.

Stanek: Natürlich, ich verbringe den Großteil meiner Zeit hier. Es ist ja auch wunderschön und ich möchte, dass es hier weiterhin funktioniert. Die Herausforderung wird sein, das in den vergangenen Jahren Aufgebaute an eine jüngere Generation zu übergeben. Ich hoffe, dass sie auf diesem Nährboden eines Tages neue Samen setzt, Ideen einbringt und es in den nächsten Jahrzehnten weitergeht.

Das Schrammel.Klang.Festival findet zum 17. Mal statt. Was dürfen wir davon erwarten?

Stanek: Wir drehen jedes Jahr an Schrauben, suchen nach Verbesserungen fürs Publikum. Heuer stellen wir in der Gastronomie um: Die Picknick-Hütten beim See bleiben, die Hauptgastronomie ordnen wir ähnlich wie bei Streetfood-Festivals an und bieten regionale und weiterhin gesunde Speisen an.

Künstlerisch liegt ein kleiner Schwerpunkt am ersten Wochenende auf Klezmer, also jüdischer Musik. Es kommen unter anderem Mandys Mischpoche und Kabane 13 sowie das Vienna Klezmore Orchestra. Worauf ich mich besonders freue, ist „Das Beste aus der Proletenpassion“ mit Beatrix Neundlinger, Georg Herrnstadt und Peter Marnul. Ein zentrales Themen am zweiten Wochenende ist der 60. Geburtstag von Peter Havlicek, einer der führenden Menschen des Genres Wienerlied und Gründer der „Wiener Concert Schrammeln“. Er wird auch gemeinsam mit Ernst Molden spielen.

Das Theaterfestival „Hin & Weg“ widmet sich heuer William Shakespeare und der Dummheit in all ihren Facetten. Ein spannender Rahmen…

Stanek: Es gibt gerade so viele tolle Shakespeare-Inszenierungen, davon wollen wir ein paar einladen. Und die Dummheit? Naja, das liegt irgendwie auf der Hand, wenn man unsere Gesellschaft beobachtet. Es entsteht ein Grad der Verdummung, der eklatant ist. Es ist nicht nur die Dummheit an sich gemeint, sondern auch deren Partner, die Weisheit, das Blödeln oder das Narrentum. Da sind wir wieder bei Shakespeare: Der Narr ist bei ihm eine wichtige Figur.

Der Narr ist oft auch der, der die Wahrheit sagt – unter der Vorgabe, dumm zu sein und nicht ernst genommen werden zu müssen. Vielleicht sollten wir den Narren und ihren Visionen mehr zuhören. Wir sind gerade dabei, passende Theaterproduktionen zu finden, arbeiten mit Universitäten und Bildungseinrichtungen zusammen und holen junge Menschen her, die sich ausprobieren können.

Haben Sie als Impulsgeber für so viele Ideen noch Visionen für die Stadt und die Region?

Stanek: Es fehlt noch ein Aspekt und eine Zeit. Der Aspekt ist der Film, die Zeit ist der Winter. Wir würden ab nächstem Jahr im Jänner gerne ein Filmfestival veranstalten, die Rauhnacht-Lichtspiele-Litschau. Es soll ein Familien-Filmfestival werden, Regionales mit Internationalem verbinden. Aktuell suchen wir Sponsoren und Fördergeber.

Im Waldviertel lebende Menschen haben jetzt so viele tolle Angebote vor der Haustüre – es wäre schön, wenn diese auch von jenen genutzt werden. Für die Zukunft würde ich mir eine starke Mischung aus regionalen und überregionalen Teilnehmer*innen wünschen.

Auf Zukunft kommt es an

