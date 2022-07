Schrammel.Klang.Festival: Rasanter Abschluss, positive Bilanz

Werbung

„Ok Litschau, es wird jetzt ein bisschen schneller“, meinte Oprică Ivancea von der Balkan-Brass-Band „Fanfare Ciocărlia“ – definitiv kein leeres Versprechen: Bei hohem Tempo ging es beim Abschlusskonzert des „Schrammel.Klang.Festivals“ am 17. Juli ziemlich rund.

Normalerweise ist das Festival ja eher ein gemütliches: Neben den Spaziergängen zwischen den Bühnen verbringt man die Zeit bei den Bühnen oder der Kulinarik ja eher im Sitzen. Für das Konzert des legendären Roma-Ensembles, das bereits 2018 einmal zu Gast war, wurden heuer die Sitzreihen im vorderen Teil des Herrenseetheaters entfernt, um eine Tanzfläche zu schaffen, die dann auch gut genutzt wurde. Zu hören waren traditionelle Melodien, eigene Stücke der elfköpfigen „Band“, witzige Coverversionen („Just the two of us“) sowie einige Kompositionen von Goran Bregović, dessen Musik auch aufgrund der Filme von Emir Kusturica bekannt wurde. Insgesamt ein Fest der Lebensfreude, bei dem fast alle Emotionen durchdekliniert wurden – mit viel Rücksicht auf Tanzbarkeit und Pfiff.

Positives Fazit

Das Festival-Fazit des Teams rund um Gründer Zeno Stanek ist jedenfalls durchwegs positiv: Es kamen insgesamt an die 7.000 Besucher an beiden Wochenenden. Das sind ungefähr so viele Gäste wie bisher – nur wie pandemiebedingt eingeführt auch heuer verteilt auf zwei Wochenenden. So sei es entspannter, was auch die Rückmeldungen der Besucher bestätigen würden, so Pressesprecherin Beate Scholz. Ein Highlight für die Veranstalter war das „Parallelkonzert“ von Hans Theessink und den Neuen Wiener Concert Schrammeln am Samstag, ebenso im gut gefüllten Herrenseetheater.

