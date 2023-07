Teilerfolg gegen Bank vor Gericht, aber Hotelprojekt gestorben?

Ein Projektbetreiber zieht mit seiner Bank vor Gericht, damit diese ein von ihr selbst im Jahr 2019 eingereichtes Verfahren gegen ihn und seine Firma endlich vor Gericht bringt. Der ungewöhnliche Streit um ein Hotelprojekt in Litschau, über den die NÖN voriges Jahr berichtete, ist um mehrere Kapitel reicher. Das Landesgericht Innsbruck legte fest, dass die Bank das Verfahren durchziehen muss. Diese kann noch Einspruch erheben.

Das 2016 gestartete Bauprojekt am Inselweg in Litschau, um dessen Finanzierung es ursprünglich gegangen war, hat Betreiber Oliver Erhart angesichts eines bereits verwildernden Rohbaus aus 2017 mittlerweile wegen des nunmehrigen baulichen Zustandes aufgegeben. Er kündigt daher seinerseits eine Schadensersatzklage gegen die Bank im Millionenbereich an.

Die verworrene Geschichte nahm ihren Anfang im Jahr 2015. Da wurden Pläne des gebürtigen Litschauers Oliver Erhart, der in Tirol lebt und dort eine Baufirma betreibt, für ein großes Projekt in seiner Heimat konkret. 2016 begannen die Arbeiten großteils in Eigenleistungen für die Hotelanlage mit 20 Appartements am Areal der ehemaligen Strickerei Preißler, der Rohbau wurde plangemäß gefeiert.

2017, die Bank hatte bereits mehr als 1,5 Millionen Euro in die Anlage gepumpt, die Wende. Sie stellte die Kreditzahlungen plötzlich ein – laut Erhart mit der Erklärung, eine vereinbarte Barsicherheit über 300.000 Euro sei nicht erbracht worden. Er bestritt bereits im Vorjahr gegenüber der NÖN, dass es eine solche Vereinbarung überhaupt gebe, die Vermögenslage habe sich nicht verändert, er habe die Zahlungsverpflichtungen auch stets erfüllt. Die Arbeiten hatten jedenfalls eingestellt werden müssen.

So sollte die Immobilie am Inselweg 3 in Litschau laut Plan eigentlich seit 2018 aussehen. Foto: privat

2019 stellte die Bank schließlich zwei Kredite fällig, nun alleine „wegen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse sowie Zahlungsverzug“. Auch brachte sie am Landesgericht Innsbruck eine Klage gegen Erhart und seine Oliver Erhart Baumanagement GmbH mit Sitz in Zirl in Tirol sein. Danach zerschlugen sich zwischen Betreiber und Bank immer wieder Bemühungen, eine Lösung etwa in Form eines Vergleiches zu finden. Eine Vereinbarung hinsichtlich eines Verkaufsvorgehens, die die Bank als gültig erachtet, hält Erhart aufgrund der „schlechten Bedingungen“ für nie zustande gekommen. Genauso kam es allerdings auch nie zum eigentlich angestrebten Verfahren in dem Sinn.

Bank zieht nicht vor Gericht, also tut es der Beklagte selbst. Für Erhart wurde der Zustand langsam unerträglich, die „Blockade“ durch die eigene Bank habe den Fortbau genauso wie Optionen mit anderen Banken oder Investoren unmöglich gemacht. Daher reichte er wie berichtet im August 2022 am Landesgericht einen Fortsetzungsantrag ein. Um eine Entscheidung zu haben, weitermachen oder das Projekt abhaken zu können.

„Teilerfolg“ im Kampf „gegen Goliath“. Vor Gericht zog sich die Angelegenheit nochmals über zehn Monate, zumal die Bank ihrerseits die als fix angenommene Vereinbarung bezüglich des Verkaufes geltend machen wollte (ohne Erfolg).

Das Urteil in Sachen Fortsetzung des nie vor Gericht gebrachten Verfahrens gegen Erhart und seine Firma besagt nun, dass die Bank ihr Verfahren tatsächlich gerichtlich ausfechten muss. Ob sie in Berufung gehen wird, war zum Zeitpunkt der NÖN-Anfrage noch offen. Selbst in dem Fall ist Oliver Erhart nach dem, wie er sagt, „Teilerfolg“ im Kampf „gegen Goliath“, nun zuversichtlich, dann werde es mit der Fortsetzung eben erst 2024 was.

Der Bank seien durch die Gegenklage gut 60.000 Euro an weiteren Kosten entstanden, „sinnlos weggeworfenes Geld“. – Weil sich das Waldviertler Bankinstitut aufgrund der Verschwiegenheitspflicht durch das Bankgeheimnis zur Causa nicht äußern kann, sieht sich die NÖN auch dazu gezwungen, den Namen nicht zu nennen.

Foto: Anna Hohenbichler

Nächster Schritt: Erhart fordert 1,5 Mio. Euro Schadensersatz. Jetzt muss die Bank tatsächlich gegen Erhart als Privatperson (wegen einer Sicherheit) und seine GmbH wegen des fällig gestellten Kredits vor Gericht. Und: Erhart kündigt für die erste August-Hälfte eine Schadensersatz-Klage über seine Baumanagement GmbH gegen die Bank in Wien an, er prüft auch eine Schadenersatz-Forderung an einen der Bankdirektoren, den er als Alleinverursacher des Desasters sieht. Die Forderungen beziffert er aktuell mit drei Millionen Euro, einklagen will er im ersten Schritt die Hälfte davon – auch für den Rückbau der unvollendeten Hotelanlage.

„400.000 Euro, um ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.“ Oliver Erhart hält den Abschluss des Bauprojektes nach acht Jahren Stillstand nämlich für nahezu ausgeschlossen. „Das wird aufgrund des nunmehrigen Gebäudezustandes wirtschaftlich nicht mehr vertretbar sein“, sagt er. Der Verfall schreite voran, treibe die Kosten immer stärker nach oben: „Es bräuchte um die 400.00 Euro alleine dafür, um den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Im Prinzip bleibt nur noch das Recyceln – und danach die Option, irgendetwas Ebenerdiges zu errichten.“

Er kündigt jedenfalls an, die Erhaltungs- und Verwaltungsmaßnahmen nun einzustellen. Das Projekt sei durch die Bank buchstäblich vernichtet worden.