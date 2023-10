Zweites Oktoberfest'l-Wochenende bot zahlreiche Highlights

Die Initiative zu den Oktoberfest'ln kam vom Stadtcafé Riga. Richard Bitomsky hatte die zündende Idee, viele Vereine und Gastwirtschaften beteiligen sich bereits im ersten Jahr und sind von Beginn an – nach einem eigens abgehaltenen Stammtisch – voll dabei. Es gibt sogar ein „Oktoberfestbier“ der Brauerei Schrems.

Ziel dieser Veranstaltungsreihe ist es, mit mehreren kleinen Festlichkeiten in Litschau die Besucher zu verwöhnen. Das wird von einer großen Anzahl an Besuchern, auch von überregional, intensiv angenommen. Vergangenes Wochenende war der Höhepunkt an angebotenen Darbietungen.

Ballermann, Austropop und viele kulinarische Schmankerl

Im Stadtcafé Riga gab's am Samstag, 14. Oktober, „Ballermann und Austropop“ bei Livemusik mit Raphael Roan. Bereits ab 9 Uhr war eine Seidlbar am Stadtplatz geöffnet. Ab 19 Uhr ließen sich zahlreiche Besucher Oktoberfestherzen, Krautfleisch mit Breznknödel, Wildleberkäse mit Krautsalat und natürlich auch Weißwürste sowie Aufstriche mit Laugenbrezn nicht entgehen.

Die Verweilzeit im Strandbad veranstaltete schon am Freitag, 13. Oktober, einen Sturmheurigen unter dem Motto „Schilcher trifft Käferbohnen“. Das Angebot umfasste dabei typische Heurigenspeisen, wobei natürlich ein Käferbohnensalat mit Kernöl und ein vorzüglicher Schilchersturm im Vordergrund standen. Gabis hausgemachte Mehlspeisen rundeten das Angebot ab. Johann Kreuzer sorgte mit seiner Harmonika für vortreffliche Stimmung. Einige anwesende Mitglieder des Gesangvereins Litschau, aber auch die anderen Besucher beteiligten sich als Singgemeinschaft an den Heurigenliedern.

„Oide Hodan“ lockten ebenso wie die „Stodl-Wiesn“

Unter dem Motto „Genuss und Musik“ fand abends im Gasthof Kaufmann am Stadtplatz eine tolle musikalische Darbietung statt. Ernst Köpl brachte mit Karel Pixa und Gerald Hirsch „Oide Hodan“ zu Gehör. Das kulinarische Angebot war typisch „oktoberfestlich“. Dabei durften Weißwürste, Rossleberkäse, Weideochsen-Burger und Obazter nicht fehlen. Es gab aber auch Wildspezialitäten nach Art des Hauses.

Eine zünftige „Stodl-Wiesn“ lockte am Samstagabend Junge und Junggebliebene zur Party in den „Steigberger-Stadl“. Auch hier gab es natürlich Brezn, eine Bierpyramide und Cocktails. Die Besucher kamen, wie es bei der Jugend üblich ist, meist erst später und feierten bis in die Morgenstunden.

Es gibt auch nächstes Wochenende einige Veranstaltungen. Den Abschluss bildet eine zünftige Oktoberfestparty am 25. Oktober in der Verweilzeit, wo es auch zu einer Spendenübergabe kommen wird.