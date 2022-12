Bruno Holzweber (60) plötzlich verstorben

Bruno Holzweber wurde am 9. März 1962 als neuntes von zehn Kindern von Anna und Franz Holzweber im Krankenhaus Gmünd geboren. Nach dem Schulbesuch in Litschau absolvierte der schon in frühen Jahren leidenschaftliche Koch erfolgreich eine Koch- und Kellnerlehre im bekannten Haubenlokal Tulbinger Kogel.

Phasenweise bis zu drei Betriebe zugleich geführt

Selbstständig gemacht hat er sich zunächst als Gastwirt in Gopprechts, ehe er in den frühen 1990er Jahren zurück in seinen Heimatort Litschau kehrte. Er eröffnete am Stadtplatz seine „Bierinsel“, erweiterte schließlich um die Hafenbar samt angeschlossenem Bootsverleih für den Herrensee. Parallel dazu führte er einige Jahre lang das Bahnhofs-Restaurant in Gmünd oder das Herrenseeplatzl in Litschau.

Seine zweite große Leidenschaft – das Fahren von „großen Brummern“ – lebte er zeitweise neben seiner Gastronomen-Tätigkeit, zeitweise auch hauptberuflich aus.

Holzweber engagierte sich bei etlichen Veranstaltungen in Litschau und Umgebung, war zugleich im Vereinsleben in verschiedenen Funktionen aktiv. Von Wegbegleitern wird er als sehr fleißiger und zielstrebiger, aber auch lebensfroher Mensch beschrieben, der sich bedingungslos für seine Liebsten einsetzen konnte – und trotz stressigem Alltag immer einen lockeren Spruch für seine Gäste auf Lager hatte.

Begräbnis am 9. Dezember in Litschau

Am wichtigsten war ihm seine große Familie, die sich nun am kommenden Freitag, 9. Dezember, für immer von Bruno Holzweber verabschieden muss. Ab 11 Uhr können sich auch Wegbegleiter noch persönlich in der Stadtpfarrkirche Litschau vom Verstorbenen verabschieden, um 14.30 Uhr beginnt die heilige Messe.

Bierinsel und Hafenbar werden weitergeführt

Aus dem Familienkreis heißt es, dass Bierinsel und auch Hafenbar von seinem Sohn Bernhard – der den Lebensmittelpunkt wieder nach Litschau verlegen will – und Brunos Witwe Regina „in seinem Sinne weitergeführt“ werden sollen.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.