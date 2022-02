Lkw-Bergung dauerte knapp sieben Stunden

Bevor sich am 9. Februar das Wetter auf „Frühling“ gedreht hat, zeigte zwei Tage davor der Winter seine Zähne und führte zu einigen Feuerwehreinsätzen. Vor allem die Floriani aus Bad Großpertholz waren ziemlich gefordert. Ein Lkw samt Hänger sorgte am 7. Februar kurz nach 13 Uhr in der Nähe von Nonndorf (Bezirk Zwettl) auf der L8301 für eine stundenlange Verkehrsbehinderung.

