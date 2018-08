Unfall an Landesgrenze: Bergung von NÖ und OÖ aus .

Ein zweites Mal nach dem 28. März ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall an der Landesgrenze zwischen Karlstift in Niederösterreich und Sandl in Oberösterreich: Ein Lkw und ein Pkw krachten am Nachmittag des 10. August auf der B38 zusammen.