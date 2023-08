Durchwachsene Bilanz: Fixer Platz für Schremser Volksfest gesucht

Ungewöhnlicher Schauplatz für das diesjährige Schremser Volksfest: Die 52. Auflage fand, die NÖN hatte es angekündigt, in reduzierter Form am Vereinsberg statt. Fahrgeschäfte waren offiziell aus Rücksicht auf Anrainer nicht gestattet, zudem wurde das Fest auf zwei Tage verkürzt. Die Erkenntnis daraus: 2024 sollen Autodrom, Tagada & Co an anderer Location ein Comeback feiern.

Am Samstagabend machte sich der Festzug, nach einem Platzkonzert der Stadtkapelle Schrems am Hauptplatz, auf seinen Weg zum Vereinsberg, an den dieses Mal infolge der Umbauarbeiten am City-Center-Parkplatz mit dem Volksfest ausgewichen wurde. Nach der Eröffnungsrede durch Lukas Mandl, Mitglied des Europäischen Parlaments, und der Begrüßung der Ehrengäste wurde der Abend im Festzelt von der Musikgruppe „Sunnwendmusi“ aus der Steiermark musikalisch begleitet.

Treue Blutspender vor dem Vorhang

Am Sonntag folgten noch die Festmesse am Vereinsberg und anschließend der Frühschoppen unter musikalischer Begleitung der Borderland Dixieband. Seitens des Roten Kreuzes Schrems wurden am Sonntag auch wieder treue Blutspender zur Ehrung eingeladen, sechs Vielspender schauten vorbei. Für sie gab es Bronzene bzw. Silberne Verdienstmedaillen, Renate Fraisl aus Niederschrems war gar für die Goldene Verdienstmedaille vorgemerkt.

Bei dem von der Stadtgemeinde zu Gunsten des Jugendrotkreuzes veranstalteten Festes wurden dieses Jahr Tagada und Autodrom vermisst. Der Grund dafür war wie im Vorfeld berichtet die Location.

Besucherzahl blieb hinter früheren Volksfesten

Die Stadtgemeinde hatte den Vereinsberg mit einigem Aufwand für das Event vorbereitet. „An diesem Standort fehlten uns aber nicht nur wichtige Strom-, Wasser- und Kanalanschlüsse, wir waren auch sehr abgelegen und durch derzeitige Baustellen in der Gegend schwierig zu finden“, erklärt Ortsstellenleiterin Birgit Trojan vom Roten Kreuz die letztlich geringe Besucherzahl. Auch die Wetterbedingungen waren freilich nicht ideal.

Für das kommende Jahr wird ein fixer Platz mit befestigtem Untergrund sowie allen nötigen Anschlüssen innerhalb Schrems für das Volksfest gesucht, damit auch die Fahrgeschäfte wieder zurückkehren können.