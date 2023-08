Drei Löschwassertanks für Katastralgemeinden Oberwindhag und Wetzles

In Abstimmung mit den örtlichen Feuerwehren verbesserte die Stadtgemeinde Weitra die Löschwasserversorgung in ihren Katastralgemeinden Wetzles und Oberwindhag. In Oberwindhag war bisher nur ein Löschwasserbehälter mit einem Volumen von 30m³ vorhanden. Nun wurde zusätzlich in der Ortsmitte ein 20m³ Tank installiert.

In Wetzles funktionierte die Löschwasserversorgung vor allem über den Weidenbach. Durch die Installation von zwei 30m³ Tanks steht jetzt auch bei niedrigem Wasserstand eine Löschwasserreserve zur Verfügung. Somit wurde in Summe ein Volumen für 80.000 Liter Löschwasser neu errichtet.

Verbaut wurden unterirdische Kunststofftanks. Ihr Vorteil: Sie sind wartungsfrei und stellen im Ernstfall über den jederzeit zugänglichen Sauganschluss den Feuerwehren Löschwasser sofort zur Verfügung. Die Kosten belaufen sich auf rund 65.000 Euro, sie werden zum Teil durch Förderungen aus dem Wasserwirtschaftsfonds des Landes NÖ abgedeckt.

Die Arbeiten wurden von Stadtrat Franz Haumer und den Ortsvorstehern Michael Huber und Martina Stitz koordiniert. Die Ausführung erfolgte mit Hilfe der beiden Feuerwehren St. Wolfgang und Wetzles sowie dem Bauhof und der Firma Pichler.