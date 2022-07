Neue Nutzung für Bankfiliale: Waldensteiner Museum soll umziehen

Werbung

Wieder wurde für die Räumlichkeiten einer ehemaligen Filiale der Raiffeisenbank eine neue Bestimmung gefunden: Nachdem Großdietmanns Pläne für einen Nahversorger präsentiert hat und in Reingers ein Betrieb in die geschlossene Filiale eingezogen ist, wird Waldenstein das Wallfahrts- und Gemeindemuseum vom Wohnhaus der Siedlungsgenossenschaft WAV ins Gemeindeamt verlegen.

Der Gemeinderat traf zuletzt den Grundsatzbeschluss, im Herbst soll es soweit sein. Bis dahin ist in der früheren Bankfiliale ein Rund-um-die-Uhr-Bücherflohmarkt der Bücherei eingerichtet. „Damit werden wir künftig alles an einem Ort haben und die Räumlichkeiten, in denen sich das Museum jetzt befindet, können als Wohnung nutzbar gemacht werden“, erklärt Bürgermeister Alois Strondl (ÖVP). Bevor die Bankfiliale im vergangenen Dezember geschlossen wurde, übersiedelte sie 2017 von den Räumlichkeiten des heutigen Nah & Frisch ins Erdgeschoß des Gemeindeamtes. Dort ist auch die Bücherei eingerichtet.

Das Museum wurde 2008 – damals noch eingeweiht von Waldensteins früherem Pfarrer Johannes Ganseforth – eröffnet. Es dokumentiert die Geschichte Waldensteins als Wallfahrtsort rund um die Marienstatue „Maria mit der Hacke“, die sich im Altarbereich der Kirche befindet. Außerdem finden sich im Museum Informationen zu den Katastralgemeinden und in einem separaten Raum wurden schon mehrere Sonderausstellungen gezeigt.

