Um die B41 bei Großdietmanns bemühen sich seit Jahren Gemeindeführung und Private mit einem Ziel: Der Straßenabschnitt muss für alle sicherer werden. Bisher sind aber alle Initiativen, darunter vor zwei Jahren die Unterschriftenaktion von Anrainern für eine Erweiterung der 70er-Zone von der Kreuzung Ehrendorf bis zur Einfahrt zum Friedhof Dietmanns, gescheitert.

Noch-SPÖ-Mandatar hat Lösungsvorschläge

Vor seinem nahenden Abschied aus dem Gemeinderat meldet sich der bisherige SPÖ-Mandatar Franz Haumer zu Wort, „als Privatperson“. Er hält Unterführungen für die Querungen beim Friedhof und beim Arzthaus – wo es erst vor einigen Tagen gekracht hat – für ideal. An der Kreuzung bei Ehrendorf fordert er einen Kreisverkehr.

Konkrete Schritte auf Schiene

Gemeinde Erhart Weißenböck wurde in Sachen Erhöhung der Verkehrssicherheit aktiv.

VP-Bürgermeister Erhart Weißenböck verweist dazu auf NÖN-Anfrage auf bereits stattgefundene Gespräche mit der zuständigen Abteilung des Landes NÖ: „Wir sind dabei, eine konstruktive und zielorientierte Lösung für dieses massive Problem in unserer Gemeinde zu finden.“

Bürgermeister Weißenböck sei beim Amtsantritt 2018 stark auf das Verkehrsproblem angesprochen worden. „Daraufhin habe ich alle Unterlagen zusammengetragen. Es gab ja mittlerweile einige Verkehrsverhandlungen, aber die Ergebnisse waren unbefriedigend. Daher ist es mein erklärtes Ziel, eine Gesamtlösung zu schaffen, um die vielen gefährlichen Kreuzungen mit der B41 in unserer Gemeinde zu entschärfen. Wir hatten an jeder der Kreuzungen schon viele Unfälle und Tote“, so Weißenböck.

Gemeindechef: „Lösung in Sicht“

Dem Ziel sei man relativ nahe: Weißenböcks „Positionspapier“ wurde im Vorjahr an Landesrat Ludwig Schleritzko weitergeleitet und von der Straßenbaudirektion geprüft, zuletzt gab es eine Besprechung mit den zuständigen Stellen, auch mit dem Initiator der Unterschriftenaktion, Karl Zeinlinger. „Es wurde entschieden, dass Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf diesem Straßenabschnitt durchgeführt werden. Die Planungskosten dazu werden das Land und die Gemeinde jeweils zu Hälfte tragen“, betont Weißenböck. – Bezüglich konkreter Maßnahmen soll ein Planungsbüro beauftragt werden, sagt der Gemeindechef: „Ich freue mich wirklich, dass eine Lösung in Sicht ist. Uns ist bewusst, dass wir zu viele Kreuzungen haben und jede Querung eine Risikoquelle ist.“

Pläne für Radweg und Betriebsgebiet-Erweiterung

Im Konzept sollen auch die Erweiterung des Radwegenetzes nach Gmünd sowie eine Straßenverlegung beim Industriegebiet Dietmanns Richtung Ehrendorf Berücksichtigung finden. „Wir wollen das Industriegebiet ausweiten, Interessenten gibt es. Dazu müssten wir aber die Straße etwas verlegen“, nennt Weißenböck weitere bereits geplante Projekte.