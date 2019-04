Das Pub „Piccolo“, das im Besitz der Gemeinde Weitra ist, hat mit Matthias Bachofner einen neuen Pächter. Der Gemeinderat entschied sich am 27. März in einer geheimen Abstimmung unter fünf Bewerbern für den Weitraer Bachofner.

Die Ausschreibung des beliebten Lokales im ehemaligen alten Keller am Rathausplatz wurde notwendig, da Michaela Weber im Jänner als Pächterin ausschied (die NÖN berichtete). Für den 23-jährigen Bachofner, der in Harbach aufgewachsen ist und jetzt in Weitra wohnt, geht ein Traum in Erfüllung: „Dass es so schnell geht, damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Ich freu mich riesig“, sagt der „Jungunternehmer“ zur NÖN.

Sein bisheriger Werdegang ist eindrucksvoll. Nach der Kellnerlehre im Moorheilbad Harbach konnte er in einigen Top-Lokalen Erfahrungen sammeln: „Ich ging auf Saison, war in Lech am Arlberg in verschiedenen Hotels tätig, arbeitete danach im mehrfach ausgezeichneten Landhaus Bacher in Mautern und dann als Barchef in der Late-Bar im Kloster Und“, so Bachofner.

Neuer Name, neues Flair mit gemütlicher Lounge

Vor eineinhalb Jahre kehrte er in die Heimat zurück und ist derzeit noch im Brauhotel Weitra tätig: „Ich kann von hier vieles für meine neue Herausforderung mitnehmen und lernte auch viele Weitraer kennen, was mir vermutlich auch etwas bei meinem Neustart hilft.“ Wann er das Piccolo unter neuem Namen eröffnet, das weiß er noch nicht: „Fix ist, dass es noch im Sommer sein wird.“

Bis dahin gibt es noch vieles zu tun. Das Lokal wird von der Einrichtung bis zum Flair komplett erneuert. „Modern soll es werden, ein Lokal für alle mit einer gemütlichen Lounge, mit Spezialbieren, einer großen Flaschenweinkarte sowie Cocktails“, verrät Bachofner, der schon von Kindheit „Wirtshausluft“ bei seinem Onkel, der das „Nepomuk“ in Harbach führt, geschnuppert hat. „Ich will die Weitraer Innenstadt auch am Abend beleben“, ist das Ziel des 23-Jährigen, der dabei von seiner Mutter Susanne, die ebenfalls seit Jahren als gelernte Kellnerin tätig ist, unterstützt wird. Ums „Finanzielle“ macht sich der Jungunternehmer keine allzu großen Sorgen: „Es gibt ja Förderungen, ich habe gespart, meine Eltern und die Gemeinde unterstützen mich.“